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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يواجه الإلحاد بـ11 إصدارًا

جناح الأزهر الشريف
جناح الأزهر الشريف

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدوليّ للكتاب في دورته الجديدة ١١ إصدارا لمواجهة الإلحاد ومنها: كتاب "في مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم"، بقلم الدكتور يحيي هاشم حسن فرغل، وكتاب "الجانب المعرفي للإلحاد المعاصر" بقلم الدكتور حمد عبد المجيد حمد المدرس بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وكتاب "الأدلة المادية على وجود الله" للشيخ محمد متولي الشعراوي ودراسة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

وعن جهود ركن الفتوى بجناح الأزهر حول استقبال حالات الإلحاد، أفاد أعضاء الفتوى بأن الركن يعمل دائما على احتضان أصحاب الفتاوى التي تدور حول الإلحاد، لافتين إلى أن أعمارهم غالبا ما تتراوح بين الثامنة عشر والثلاثين، ودائما ما تكون تساؤلاتهم: أين الله؟ ولماذا لا نرى الله؟ ولماذا يعذبنا الله؟ وغيرها من التساؤلات التي تصل إلى حد الإنكار، وتبين من الحوار أن هؤلاء الشباب غالبا ما يتأثرون ببعض الآراء لشخصيات ملحدة ومواقع منتشرة  على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أعضاء الفتوى أن الركن خصص لهذه الحالات أوقاتا أطول واهتماما خاصا لمناقشة تلك الأفكار، وفي حالة إصرار  السائل على موقفه يتبع معه ركن الفتوى إجراءات ومنها تحديد موعد آخر مع بعض الأساتذة من جامعة الأزهر بقسم العقيدة والفلسفة.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والأفلام الوثائقية والمسابقات العلمية عبر شاشاته التفاعلية، والندوات الثقافية، سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية.

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة.

 

جناح الأزهر بمعرض كتاب الإسكندرية بمعرض مكتبة الإسكندرية الالحاد مخاطر الإلحاد المعاصر ركن الفتوى

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