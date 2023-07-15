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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط استعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

زاد البحث عن رابط استعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023، وذلك عقب انتهاء امتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 يوليو 2023 وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والتي استمرت قرابة شهر في كافة محافظات الجمهورية وأشرف عليها قطاع المعاهد الأزهرية.

رابط استعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

يستطيع الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية بالأزهر الشريف الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات النهائية لهذا العام 2022-2023 والتي انعقدت خلال الفترة من 2 يونيو 2023 وحتى 12 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية من خلال بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تم تخصيصها لخدمة الطلاب و أولياء الأمور.

ويتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب المستعلم.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات والدرجات والنسبة المئوية.
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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

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مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لكليات ومعاهد للشعبة الأدبية 2023

عدد طلاب الثانوية الأزهرية 2023

يذكر أن عدد الطلاب في الصف الثالث الثانوي الأزهري قد بلغ هذا العام نحو 141 ألف و 509 طالب وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي حيث بلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 90 ألف و 771 طالب وطالبة منهم نحو 56 ألف و 287 طالب و 34 ألف و 484 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

و بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية نحو 50 ألف و 738 طالب وطالبة منهم 27 ألف و 435 طالب و50 ألف و 738 طالبة بموزعين على نحو 588 لجنة في كافة محافظات الجمهورية وفقا لقاعدة بيانات قطاع المعاهد الأزهرية.

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بتكريم المشرف العام.. اختتام امتحانات الثانوية الأزهرية بالسويس (صور)

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تعليمات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

رابط استعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 وموعد إعلان النتيجة تساؤلات يطرحها الطلاب عبر المنصات الإلكترونية حيث يتم الإعلان عن النتيجة عقب 20 يوم من انتهاء الامتحانات وذلك في أواخر شهر يوليو الجاري.

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رابط تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة 2023 عبر الدستور 

رابط استعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجة الصف الثالث الثانوي الصف الثالث الثانوي الأزهري امتحانات الشهادة الثانوية عدد طلاب الثانوية الأزهرية

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