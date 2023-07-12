بتكريم المشرف العام.. اختتام امتحانات الثانوية الأزهرية بالسويس (صور)

اختتم طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي “2022- 2023”، والتي انطلقت في الثالث من شهر يونيو الماضي.

وأدى الطلاب اليوم الأربعاء، امتحان مادة "التفسير" في لجان معاهد منطقة السويس الأزهرية، مع متابعة من الدكتور شريف سميح، المشرف العام على الامتحانات بمنطقة السويس الأزهرية.

وتفقد “سميح” اليوم، لجنة معهد بنين السويس الثانوي، وأعمال الكنترول وفض المظاريف وتوزيع الأوراق على الطلاب، كما تفقد انتظام العمل بلجان الامتحان وعدم وجود أسئلة من خارج المنهج المقرر.

واستقبل الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، الدكتور شريف سميح، بمكتبه، ووجه له خالص الشكر والتقدير على مجهوده أثناء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة السويس ، مؤكدا على سير الامتحانات على خير وجه دون وجود أي شكوى داخل اللجان.

وقدم “الهواري” شهادة تقدير للدكتور شريف سميح، تعبيرا عن تقدير جميع العاملين بمنطقة السويس الأزهرية لمجهوده في الامتحانات.

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