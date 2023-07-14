مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لكليات للشعبة الأدبية 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض من خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لكليات الشعبة الأدبية 2023

يتوقع المهتمون بالشأن التعليمي أن يكون مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لكليات ومعاهد للشعبة الأدبية 2023 يتقارب من تنسيق العام الماضي نتيجة التشابه بين العام الماضي والحالي في الكثير من الأمور التعليمية التي تحيط بطلاب الثانوية العامة ومنها أن النظام التعليمي واحد وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات متقاربا وكان تنسيق العام الماضي لكليات الشعبة الأدبية كالتالي:

اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة.. 354 درجة.

ألسن كفر الشيخ.. 351 درجة.

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية.. 348 درجة.

سياسة واقتصاد السويس.. 345 درجة.

سياسة واقتصاد بني سويف.. 340 درجة.

ألسن عين شمس.. 338 درجة.

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية.. 338 درجة.

ألسن الفيوم.. 337 درجة.

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة.. 333 درجة.

ألسن بني سويف.. 333 درجة.

ألسن المنيا.. 332 درجة.

ألسن سوهاج.. 331 درجة.

إعلام القاهرة.. 330 درجة.

ألسن أسوان.. 330 درجة.

ألسن الأقصر.. 329 درجة.

إعلام المنوفية.. 327 درجة.

آثار دمياط.. 326 درجة.

آثار عين شمس.. 324 درجة.

آثار القاهرة.. 323 درجة.

إعلام بني سويف.. 321 درجة.

آثار ولغات مطروح.. 320 درجة.

آثار الفيوم.. 319 درجة.

الإعاقة والتأهيل بني سويف.. 319 درجة.

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس.. 319 درجة.

آثار أسوان.. 318 درجة.

آثار الأقصر.. 317 درجة.

آثار سوهاج.. 316 درجة.

إعلام جنوب الوادي.. 316 درجة.

آثار جنوب الوادي.. 315 درجة.

عوامل عليها يتم تحديد درجات التنسيق

يتم تحديد درجات تنسيق للقبول بالكليات المختلفة على مستوى الجمهورية وفقًَا لدرجات الطلاب ومعدل النجاح سواء في الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية بفرعيها (علمي علوم- علمي رياضة).

والمفترض أو المتبع أنه في اليوم الثاني من إعلان نتائج الشهادة الثانوية (الثانوية العامة) يتم فتح تنسيق المرحلة الأولى ويتم تحديد الحد الأدنى لها تبعًا للدرجات.

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