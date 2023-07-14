تنسيق 2023.. كليات لها اختبارات قدرات

بالتزامن مع قرب فتح باب التنسيق الإلكترونى واتاحة التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة 2023، شغل بال الطلاب معرفة تنسيق كليات يشترط لها اختبارات القدرات عبر جوجل، لاجتياز الاختبارات والالتحاق بالكلية المرغوبة.

تنسيق 2023.. كليات يشترط لها اختبارات القدرات

وتستعرض "الدستور" قائمة الكليات التى يشترط الالتحاق بها لاجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك بالتقرير التالي.

كليات يشترط لها اختبارات القدرات

كليات الفنون الجميلة (قسم فنون، قسم عمارة). كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( جامعة حلوان، جامعة دمياط، جامعة بنها، جامعة بني سويف). كلية التربية الموسيقية في الزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية في الزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية في جامعة المنيا. كليات التربية الرياضية في الكثير من الجامعات المصرية. كليات التربية النوعية شعبتا (مادة التربية الفنية ومادة التربية الموسيقية)، وفي شعبة المسرح التربوي في كلية التربية النوعية في جامعة المنصورة . شعبتا التربية الفنية في كليتي (كلية التربية في الإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية في السويس جامعة السويس). كلية التربية في الإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) في جامعة قناة السويس.

كان الدكتور أيمن عاشور، بصفته وزير التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، قد وجه بالإتاحة لجميع الخدمات والمعلومات التي يكون من شأنها التيسير على الطلبة الراغبين في الالتحاق في الكليات التي سيُشترط القبول بها لاجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، بصفته المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة، بأن المركز الإعلامي في الوزارة أعد دليلا إرشاديا سيتكون من (سؤال وجواب) وسيتضمن جميع الإجابات عن كافة الأسئلة والاستفسارات التي ستساعد الطلبة على معرفة الإجراءات التفصيلية لجميع اختبارات القدرات.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه سوف يتم إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتسجيل رغباتهم بأداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا وذلك يكون في الفترة من يوم السبت الموافق يوم 15/7/2023 إلى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.

اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية

وفي وقت سابق، قد كشف الدكتور السيد قنديل، كرئيس جامعة حلوان، وكرئيس لجنة اختبارات القدرات في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، التفاصيل الكاملة عن إجراء امتحان كلية التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة 2023، قائلًا إن الهدف من كافة اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية هي قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة بالاختبارات البدنية والمهارية.