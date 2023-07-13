مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس 13 يوليو 2023، ارتفعت معدلات البحث عن الكليات التي لها امتحان قدرات كي يستعد لها الطلاب الراغبين في الالتحاق بها مع اعلان نتيجة الثانوية العامة في بداية اغسطس القادم كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق.

ما هي الكليات التي لها امتحان قدرات 2023؟

في التقرير التالي نجيب لطلابنا عن سؤالهم الذي تصدر محركات البحث.. ما هي الكليات التي لها امتحان قدرات 2023؟..

يوجد عدد من الكليات التي تمثل اختبارات القدرات شرط أساسي لدخولها مع التنسيق الذي سيصدر بمجرد صدور نتيجة الثانوية العامة.

كلية الفنون التطبيقية في جامعات حلوان وبني سويف وجامعة بنها ودمياط.

وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية النوعية

كليات الفنون الجميلة فنون وعمارة

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك

كلية التربية الفنية جامعة المنيا

شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بمحافظة الاسماعيلية جامعة قناة السويس

وكلية التربية بجامعة السويس

شعبة التربية الموسيقية كلية كلية التربية جامعة قناة السويس

كليات التربية الرياضية

خطوات التقديم لاختبارات القدرات

التقديم لاختبارات القدرات يتم من خلال موقع التنسيق الذي يفعل هذه الاختبارات بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ويبدأ التقديم من يوم السبت 15/7/2023 حتى يوم الخميس 27/7/2023.

الدخول على الرابط من هنا

يكون التسجيل من خلال رقم الجلوس والرقم القومي على موقع التنسيق يتم اختيار نوع الاختبارات التي يرغب الطالب في أدائها.

ثم يتم تحديد موعد ومكان الاختبار بالكلية.

ويسمح للطالب بالتسجيل في أكثر من اختبار.

ثم يتم طباعة استمارة التسجيل وفيها البيانات التي تم تسجيلها.

مع العلم أن الاختبار الذي لم يوفق الطالب فيه،لا يمكن إجرائه مرة أخرى.

مع العلم أن الامتحانات تتم في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الذي لم يجتاز اختبارات القدرات سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى أن يجريها مرة أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع الطلاب.