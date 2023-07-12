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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر توقعات تنسيق الكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع قرب الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، شغل بال الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور معرفة توقعات تنسيق الكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة عبر جوجل، وخاصة على المرحلة الأولى، جميع توقعات تنسيق الجامعات علمي، وتوقعات تنسيق أدبي، وذلك بالتزامن مع استعداد جميع مكاتب التنسيق لاستقبال كافة تقديمات طلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي ستستغرق نحو أسبوعين عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي ستنتهي غدا 13 يوليو الجاري.

توقعات تنسيق الكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة

وتستعرض “الدستور” توقعات تنسيق الجامعات 2023 لجميع طلاب الثانوية العامة.

توقعات تنسيق الجامعات 2023

وتحدد وزارة التعليم العالي في مصر تنسيق الكليات عقب اعتماد نسبة النجاح في نتائج الثانوية العامة، طبقا لعدد المقاعد الشاغرة بكل كلية وحجم الإقبال عليها، وتكون هذه العوامل لا يتاح تحديدها إلا عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي يكون من المتوقع أن ستكون نهاية الشهر الجاري.

ومن المفترض أن يزيد أو يقل تنسيق الثانوية العامة عن العام الماضي بنسب واضحة وفقا لمعدلات ونسب نجاح الطلاب في جميع المواد.

وكان تنسيق المرحلة الأولى بالعام الجامعي الماضي 2022 بحد أدنى تكون 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلبة شعبة علمي علوم، وتكون بإجمالي عدد الطلاب 22475، وحيث سجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية بالمرحلة الأولى للتنسيق عدد 341 درجة فأكثر أي تكون بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلبة 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية فكان 264.5 درجة فأكثر أي تكون بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلبة 80063، وبلغ إجمالي عدد طلبة المرحلة الأولى في جميع الشعب 117758 طالبًا.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 جميع المحافظات، سيعلن تنسيق 2023 في مراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، بعد نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن المقرر إعلانها خلال الأسبوع الأخير في شهر يوليو الجاري.

رابط مفاهيم مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا برقم الجلوس

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني سيتم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع كافة بيانات الطلاب عقب مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وستكون النتيجة جاهزة للاعتماد في الأسبوع الأخير في شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أن تكون آليات التصحيح الإلكتروني لكافة أوراق امتحانات (البابل شيت) لطلبة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي ستتم طبق جدول زمني واضح ومحدد .

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