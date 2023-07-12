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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط مفاهيم مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي

طلاب
طلاب

ننشر رابط مفاهيم مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة 2023 بالشعبة الأدبية، قبل ساعات من ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر أن يؤديها الطلاب، غدًا الخميس في ختام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

مفاهيم مادة الفلسفة والمنطق 2023

ويمكن لطلاب الشعبة الأدبية الدخول على هذا الرابط من هنا.

للحصول مفاهيم مادة الفلسفة والمنطق، التي ستساعدهم على الحل أثناء الامتحان غدا.

وعلى صعيدًا أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة وتوزيع درجات امتحان الفلسفة والمنطق 2023، كالتالي:

عدد أسئلة وتوزيع درجات الفلسفة والمنطق 2023
-المجموع الكلي 60 درجة.
-عدد الأسئلة 46 سؤال.
-عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لكل سؤال درجتين.
-عدد الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد) 44 سؤال مخصص لهما 56 درجة.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا برقم الجلوس

ورقة مفاهيم مادة الأحياء 2023 لطلاب الثانوية العامة علمي علوم

ختام امتحانات الثانوية العامة بثلاث مواد غدًا

غدًا.. طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية يؤدون الامتحان فى الأحياء والجبر والفلسفة

نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن ينتهي غدًا الخميس طلاب الشعبتين العلمية والأدبية من ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في أخر أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023.

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