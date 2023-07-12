ختام امتحانات الثانوية العامة بثلاث مواد غدًا

يختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) الامتحان، غدًا الخميس الموافق 13 يوليو 2023، في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياءـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات غدًا الخميس.

وكان قد أدى أمس طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، بينما أدى عدد (255) طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).