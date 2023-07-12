ورقة مفاهيم مادة الأحياء 2023 لطلاب الثانوية العامة علمي علوم

ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي، للاستفسار عن تفاصيل امتحان الأحياء و ورقة مفاهيم الأحياء للصف الثالث الثانوي 2023 الخاصة بالمادة.

ورقة مفاهيم الأحياء 2023

ويؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الأحياء، غدًا الخميس في ختام امتحانات الثانوية العامة.

وعن ورقة مفاهيم الأحياء للصف الثالث الثانوي 2023، التي يبحث عنها الطلبة والطالبات، تضمن الورقة الخاص بمفاهيم مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي عن الملخص الكامل للمنهج.

وللإطلاع على الكتيب وورقة المفاهيم الخاصة بمادة الأحياء pdf يمكن الحصول عليه من خلال الضغط هنا.

أبرز مفاهيم مادة الأحياء للثانوية العامة 2023

وتضم الورقة، كل ما يريده الطالب لمعرفته لحل الامتحان، حيث يبدأ الكتيب بالدعامة والحركة فى الكائنات الحية، وتكوين الهيكل العظمي، وتركيب الفقرة والجمجمة والقفص الصدري والهيكل الطرفي والطرف السفلي والغضاريف والمفاصل، وكل ذلك مدعم بالصور ومكتوب عليها البيانات.

وكذلك تضم استعراض شرح كامل للحركة الخاصة في الكائنات الحية، وذلك بداية من أنواع الحركة ووصولا للحركة في النبات وأنواعها كما يضم الحركة في الإنسان، وتتضمن الجهاز العضلي ووظائف العضلات مع تركيب الضعلة والانقباض العضلي ونظرية هيكسلي لانقباض العضلات، والوحدة الحركية والوصلة العصبية العضلية.

كما يضم الكتيب أيضاً الباب التالي في المنهج حيث يتناول التنسيق الهرموني في الكائنات الحية وفي التفاصيل حول الجهاز الخاص بالغدد الصماء، واكتشاف الهرمونات الحيوانية، كما سيتم تناول اكتشاف الهرمونات الحيوانية و الهرمونات في النبات، وتناول أيضا الهرمونات الخاصة بالإنسان، وأنواع الغدد والتي تشمل الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة الجار الدرقية والبنكرياس والغدد التناسلية.

وفي الجزء الثالث، اختص بالتكاثر خاصة في الكائنات الحية وطرق التكاثر في الكائنات الحية وتعاقب الأجيال ودورة حياة بلازموديوم الملاريا كما يضم الكتيب دورة حياة نبات الفوجير و التكاثر في النباتات الزهرية ومراحل الإخصاب، ثم تناول التكاثر في الإنسان.

وفي الجزء الرابع، شملت المناعة في الكائنات الحية والتعريف بمصادر التهديدات والمناعة في النباتات وشكل الجسم المضاد وتركيبه وطريقة عمل الأجسام المضادة.