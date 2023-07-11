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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مفاهيم مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل امتحان الخميس

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ عن مفاهيم مادة الأحياء وهى المادة الأخيرة للثانوية العامة ٢٠٢٣ والتي تكون يوم الخميس الموافق ١٣ يوليو وهو آخر أيام الامتحانات .

 مفاهيم مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2023

وإيمانًا من الدستور بمصلحة طلابها تنشر الدستور مفاهيم مادة الأحياء لطلاب الصف الثالث الثانوي لعام ٢٠٢٣.

 مفاهيم مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2023
 مفاهيم مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2023
 مفاهيم مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2023
 مفاهيم مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2023

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن غرفة عمليات الثانوية العامة رصدت عددا من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) صباح اليوم، مؤكدا أن هذه الصور تعود لامتحان العام الماضي وليس لها أي صلة بامتحان اليوم.

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وتناشد وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع  على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ  عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80  طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

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