"تعليم النواب" تطالب الحكومة بدراسة أسباب تسريب امتحانات الثانوية العامة

للقضاء عليها

أعلن أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تأييده لسياسات الحكومة في مواجهة الفساد وضمان سلامة امتحانات الثانوية العامة، مثمناً تأكيد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة هذا العام، لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية. وأنه يواجه بكل حسم أي محاولة لعرقلة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، وأنه لا يتستر على أي فساد، ونواجه بمنتهى الحسم أي محاولات تعيق الجهود التي بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات.

وأشاد "أمين" في بيان له أصدره اليوم، بحرص الدكتور رضا حجازى على إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها، ملاحظًا أن اللجنة ستقوم بإحالتهم للتحقيق وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. كما أكد أن تنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طالبات وطلاب الثانوية العامة.

وطالب النائب أشرف أمين من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التفكير بكل جدية في دراسة الأسباب الحقيقية التي وراء تسريب عدد من امتحانات الثانوية العامة للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة أنها تخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتضرب ما يتم من جهود جبارة في ملف تطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي في مقتل.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في العام الحالي لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددًا على أنه يواجه بكل حسم أي محاولة لعرقلة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، قائلا: "لا تستر على أي فساد.. ونواجه بمنتهى الحسم أي محاولات تعيق الجهود التي بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات".