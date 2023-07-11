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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

متسولون على أبواب لجان الثانوية العامة.. وأولياء أمور: نتفائل بدعائهم للطلاب

الثانوية العامة
الثانوية العامة

انتشرت أعداد من المتسولين على أبواب لجنة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات بالمعادي مرددين بعض الدعوات للطلبة، أعقبها ترديد أولياء الأمور كلمة: “آمين” تشوقًا لاستجابة الله. 

وأعطى عدد من أولياء الأمور بعضًا من النقود للمتسولين، وقالت نجوى ذكي إنها اعتادت أن تخرج الصدقات لكنها تحرص على إخراجها لكبار السن في فترة امتحانات ابنتها، تقربًا إلى الله وأملًا في تحقيق أمنياتها لابنتها بأن تجد الامتحان سهلا، وتنجح كما تحقق التفوق الذي تتمناه. 

 ‏ويؤدي اليوم طلبة شعبة العلمي رياضة امتحان مادة الديناميكا الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر.

بدأت امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 18 يونيو، ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، الثلاثاء 20 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 25 يونيو مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، الأحد 2 يوليو مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضايات التطبيقية الأستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، الخميس 6 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 11 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب علمي رياضة، الخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمي علوم والرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية لطلاب علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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