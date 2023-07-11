"ملاهى وبحر".. خطط طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء ماراثون الامتحانات

اقتربت نهاية ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ومعها يزداد التفاؤل لدى الطلاب، حيث ترتبط فترة الامتحانات بالقلق الزائد والتوتر من أجل الحصول على أفضل النتائج.

طلاب الثانوية.. "هنحتفل ونستمتع بالإجازة"

وأعلن طلبة الثانوية العامة بلجان المرج الجديدة، عن أن الإجازة هي المتنفس الوحيد لهم للتخلص من توتر وقلق الامتحانات، حيث علق عبد الرحمن محمد، طالب بالثانوية العامة، بأن الذهاب لإحدى المدن الساحلية ضمن خططه للاستمتاع بالإجازة الصيفية.

فيما أكد محمود رمضان، أحد الطلاب، بأن الذهاب للملاهي من الخطط التي وضعها بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة قائلًا: "هروح الملاهي.. علشان أبسط نفسي".

طبيب نفسى: طلبة الثانوية العامة "محتاجة "تتفسح"

بعد انتهاء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة، يعتبر التنزه واحدًا من الأنشطة المفيدة لتخفيف التوتر والضغط النفسي الناجم عن فترة الامتحانات، حيث أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن التنزه والذهاب للمدن الساحلية يوفر فرصة للاسترخاء واستعادة النشاط البدني والعقلي.

كما يسهم في تعزيز الصحة العامة والعافية النفسية للطلاب، حيث يعاني الطلاب خلال فترة الامتحانات من ضغوطات كبيرة وتوتر نفسي.

يعتبر التنزه والذهاب إلى الأماكن الساحلية والملاهي، فعالية طبيعية لتحسين المزاج، حيث يساعد الاستمتاع بالطبيعة والهواء النقي والمشي في الهواء الطلق على تحسين الحالة المزاجية وتخفيف القلق والتوتر، كما أن الذهاب للملاهي يسهم في تخفيف التوتر والقلق.