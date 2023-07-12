توزيع درجات الأحياء والفلسفة والجبر والهندسة للثانوية العامة 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) غدًا الخميس، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في آخر أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023.

وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات لمواد الأحياء والجبر والهندسة فراغية والفلسفة والمنطق، كالتالي:

عدد أسئلة وتوزيع درجات الأحياء 2023

-المجموع الكلي 60 درجة.

-عدد الأسئلة 46 سؤالا.

-عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لكل سؤال درجتان.

-عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالا مخصص لها 56 درجة.

عدد أسئلة وتوزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية 2023

-المجموع الكلي 30 درجة.

-عدد الأسئلة 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لكل سؤال درجتان.

- عدد الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد) 18 سؤالا مخصص لها 26 درجة.

عدد أسئلة وتوزيع درجات الفلسفة والمنطق 2023

-المجموع الكلي 60 درجة.

-عدد الأسئلة 46 سؤالا.

-عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لكل سؤال درجتان.

-عدد الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد) 44 سؤالا مخصص لها 56 درجة.