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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات الأحياء والفلسفة والجبر والهندسة للثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) غدًا الخميس، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في آخر أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023.
وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات لمواد الأحياء والجبر والهندسة فراغية والفلسفة والمنطق، كالتالي: 

عدد أسئلة وتوزيع درجات الأحياء 2023
-المجموع الكلي 60 درجة.
-عدد الأسئلة 46 سؤالا.
-عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لكل سؤال درجتان.
-عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالا مخصص لها 56 درجة.

عدد أسئلة وتوزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية 2023
-المجموع الكلي 30 درجة.
-عدد الأسئلة 20 سؤالا.
- عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لكل سؤال درجتان.
- عدد الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد) 18 سؤالا مخصص لها 26 درجة.
عدد أسئلة وتوزيع درجات الفلسفة والمنطق 2023
-المجموع الكلي 60 درجة.
-عدد الأسئلة 46 سؤالا.
-عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لكل سؤال درجتان.
-عدد الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد) 44 سؤالا مخصص لها 56 درجة.

الاسئلة الموضوعية الاسئلة المقالية الأدبية والعلمية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 2023 امتحانات الثانوية العامة للعام امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية

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