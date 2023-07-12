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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد إعلان نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي الأزهري

تتزايد معدلات البحث حول موعد إعلان نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، حيثُ أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمتقدمين للمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالرقم القومي للطالب فقط.

ويرغب العديد من أولياء الأمور معرفة موعد إعلان نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، لذلك تستعرض «الدستور» التفاصيل الكاملة، ضمن سلسلتها الخدمية التي تُقدّمها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونية ومواقعها على التواصل الاجتماعي المُختلفة.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

فتح الأزهر باب التقديم للصف الأول الابتدائي بحيث يكون الحد الأدنى للقبول 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة الصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول، ويستثنى من شرط الكثافة في حدود 20% ترصد منها نسبة 10 % لمن له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد، كما ترصد 10% أخرى للطاقة الاستيعابية في حال الإقبال الشديد على المعهد.

تعلن نتيجة التنسيق النهائي للقبول في الصف الأول الإبتدائي الأزهري، وذلك بعد استيفاء ملفات المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه، بعد استبعاد من لم يتقدموا خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة التنسيق، حيث يتم استبعادهم من التنسيق، ويُعد هذا بمثابة تنازل رسمي عن حق ولي الأمر في التحاق ابنه/ ابنته بالأزهر الشريف، لعدم التزامه بالضوابط، ويصعد البديل له بعد عرض الحالات على لجنة التنسيق الإلكتروني.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 ومرحلة رياض الأطفال

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الاول الابتدائي الازهري

  • تقديم 6 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم بخلفية بيضاء 4×6.
  • تقديم صورة البطاقة الشخصية للأب والأم.
  • تقديم صورة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو التليفون الأرضي.
  • تقديم الدمغات الصحية والتعليمية التي يتم تقديمها بمكاتب البريد.
  • تقديم ملف التقديم المخصص للطالب.
  • تقديم استمارة صحية خاصة بالطالب المتقدم معتمدة من جهة صحية رسمية.


كيفية التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

قم بالدخول إلى الصفحة الرسمية لبوابة الأزهر الشريف عبر الإنترنت من هنــــــــــــا

قم بالضغط على أيقونة التسجيل في الأول الابتدائي الأزهري.

قم بملئ البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب المتقدم بالتفصيل.

قم بالضغط على أيقونة حفظ البيانات.

وبعدها يتم اختيار أيقونة عرض قائمة المستندات المطلوبة.

ومن بعدها يتم رفع كافة المستندات المطلوبة عبر البوابة بصيغة واضحة تمامًا.

ثم يتم الضغط على أيقونة إرسال طلب التقديم.

وسيتم إخبار المتقدم بتأكيد إرسال الطلب بنجاح.

ويجب أن يتم حفظ صورة من الرسالة المقدمة من قبل الموقع.

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