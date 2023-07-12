رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 ومرحلة رياض الأطفال

مع قرب بدء العام الدراسي الجديد سعى جميع أولياء الأمور والطلاب معرفة رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر جوجل، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني إلى المستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال وعن طرق تقديم طلبة الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023، منذ الأحد الماضي الموافق 25 يونيو 2023، ومن المقرر أنه سينتهي التقديم في يوم 31 يوليو 2023 بالمعاهد العادية، وفي المعاهد الخاصة سينتهي التقديم يوم 17 من يوليو 2023.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، وضوابط القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري.

وحول تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية المصرية أنَّ أولياء الأمور يتمكنون من التقديم للصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية 2023، عقب فتح باب التقديم من خلال بوابة الأزهر الشريف في مصر من خلال اتباع مجموعة من الخطوات ومنها الدخول من خلال رابط تقديم الصف الأول الابتدائي في الأزهر 2023، عبر بوابة الأزهر الشريف أو الدخول بشكل مباشر من موقع القطاع هنا.

ضوابط القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري 2023