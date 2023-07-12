ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 ومرحلة رياض الأطفال

الابتدائي الأزهري
الابتدائي الأزهري

مع قرب بدء العام الدراسي الجديد سعى جميع أولياء الأمور والطلاب معرفة رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر جوجل، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني إلى المستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال وعن طرق تقديم طلبة الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023، منذ الأحد الماضي الموافق 25 يونيو 2023، ومن المقرر أنه سينتهي التقديم في يوم 31 يوليو 2023 بالمعاهد العادية، وفي المعاهد الخاصة سينتهي التقديم يوم 17 من يوليو 2023.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، وضوابط القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري.

وحول تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية المصرية أنَّ أولياء الأمور يتمكنون من التقديم للصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية 2023، عقب فتح باب التقديم من خلال بوابة الأزهر الشريف في مصر من خلال اتباع مجموعة من الخطوات ومنها الدخول من خلال رابط تقديم الصف الأول الابتدائي في الأزهر 2023، عبر بوابة الأزهر الشريف أو الدخول بشكل مباشر من موقع القطاع هنا.

شروط القبول وطرق التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بكفر الشيخ

خطوات التقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوى الصناعى لعام 2023

ضوابط القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري 2023

  • يكون الحد الأدنى لعمر التقديم بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال هو عمر «4 سنوات» في أول شهر أكتوبر 2023، والحد الأقصى يكون (5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا).
  • يكون الحد الأدنى لعمر التقديم بالصف الأول الإبتدائي لكافة «المتقدمين الجدد» هو عمر «6 سنوات» في أول شهر أكتوبر 2023، والحد الأقصى يكون «9 سنوات».
  • على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل، وسيقع على مسئوليته صحة البيانات المسجلة، وكذلك اسم المعهد الذي قد تم اختياره ونوعه.
  • على ولي الأمر متابعة “موقع التنسيق الإلكتروني” إلى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك في المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.
  • وسيتم تصعيد أطفال المستوى الأول في العام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني في مرحلة رياض الأطفال في المعهد ذاته بدون حاجة إى تقديم طلب بذلك.
  • ويتم تصعيد أطفال المستوى الثاني في العام الدراسي المنقضي في المعهد للصف الأول الإبتدائي في المعهد ذاته بدون حاجة ولي الأمر لتقديم إلكتروني، وذلك مع مراعاة استيفاء بدون أي مستندات أخرى ستكون لازمة في هذا الشأن.
تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الصف الاول الابتدائى الازهرى تقديم الصف الأول تقديم الأزهري 2023

الأكثر قراءة

تأييد حبس لاعب الزمالك السابق فى سرقة ورقة الزواج العرفى

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

وليد جمال الدين: نطمح لمضاعفة الاستثمارات والشركات الصينية باقتصادية قناة السويس

تموين الفيوم: ضبط 7 أطنان نخالة مدعمة مهربة لبيعها فى السوق السوداء

محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة"

رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة من التعليم العالي لزيارة مراكز الاختبارات الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى