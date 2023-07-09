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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات التقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوى الصناعى لعام 2023

طلاب الثانوي الصناعي
طلاب الثانوي الصناعي

بعد اهتمام الدولة بالثانوية الصناعي أصبح أولياء الأمور يتجهون بأولادهم إلى الثانوي الصناعي هروبا من القلق الذى يصيب أولياء الأمور سنويا بسبب الثانوي العام، وتزايد على محركات البحث تساؤل المواطنيين حول خطوات تقديم الصف الأول الثانوي الصناعي لعام 2023.

 

خطوات التقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوي الصناعي لعام 2023

يمكن للطلاب التقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوي الصناعي لعام 2023 من خلال الدخول الى https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ثم يتبع الخطوات للتسجيل 

 يقوم الطالب بالتسجيل على حساب الوزارة 

يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي الخاص به

يقوم الطالب بكتابة الكود الخاص به

يقوم الطالب بتدوين بياناته الشخصية فى الأماكن المخصصة لها ( البريد الإلكتروني - رقم الموبيل )

بعد ذلك يقوم الطالب بملء الفراغات في الملف الشخصي  

اسم الطالب 

المديرية التابع لها 

درجات الطالب بالشهادة الاعدادية 

الإدارة التعليمية التابع لها 

 اسم المدرسة 

ثم يتجه الطالب بعد ذلك إلى التنسيق 

ويضم التنسيق معلومات عن الثانوي الصناعي أو الثانوي  الزراعي أو الثانوي التجاري 

ويقوم الطالب بحفظ الرغبات وحفظها  .

عام- فني- خدمات.. لينك التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2024

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

المميزات التي يحصل عليها الطلاب بعد التخرج من مدارس التعليم والتدريب المزدوج

الحصول على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام التعليم والتدريب المزدوج من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 شهادة خبرة من الجهة المشرفة على التدريب (التابعة إما للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أو اتحاد الصناعات المصرية أو جمعية رجال أعمال الاسكندرية)
 الحصول على مكافأة شهرية وحوافز من المنشأة التدريبية.
 اكتساب خبرة عملية وفنية في المهنة المُختارة.
 سهولة الحصول علي فرصة عمل جيدة بشكل أسرع مع إمكانية التعيين بنفس المنشأة التدريبية أو غيرها عند إثبات الجدارة.
 إندماج في سوق العمل حيث أنك ستكون قد كونت شبكة من المعارف والمعلومات حول الشركات وفرص العمل بها في سن مبكرة.
 إمكانية العمل مباشرة بعد التخرج أو استكمال الدراسة بأحد الكليات أو المعاهد المتاحة.

خطوات التقديم للالتحاق بالصف الاول الثانوى الصناعى لعام 2023 الصف الاول الثانوى الصناعى لعام 2023 الثانوي الصناعى تقديم الصف الاول الثانوى الصناعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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