تنشر الدستور لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني.. يتزايد البحث حاليًا عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023-2024 إلكترونيًا في المحافظات، بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات مصر.

إذ يبحث أولياء الأمور والطلاب عن الرابط الذي يمكنهم من خلاله تسجيل الراغبين في التسجيل، وعبر التقرير التالي سنوضح بخطوات بسيطة كيفية التقديم للصف الأول الثانوي:

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني



يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023-2024 التسجيل إلكترونيًا في المحافظات، عن طريق الرابط المتاح على موقع وزارة التعليم. ولإتمام العملية، يجب اتباع الخطوات المحددة:

الدخول على رابط التنسيق https://moe.gov.eg/

الدخول عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور.

يسجل الطالب حساب شخصي، بعد ذلك يضغط على الدخول للتنسيق.

يحب قراءة الإرشادات والشروط الخاصة بالتنسيق للصف الأول الثانوي بعناية، ومتابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

اختيار المدارس الموجودة في المحيط السكني، واختيار التعليم الثانوي.

مراجعة الراغبات التي تم تسجيلها، ثم الضغط على حفظ الراغبات.

بعد التأكد من البيانات والراغبات قم بالضغط على إرسال الاستمارة.

يجب التسجيل إلكترونيًا في جميع محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة على ذلك للطلاب الذين يتقدمون لتنسيق الصف الأول الثانوي.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني.. الأوراق المطلوبة



تكمن الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي فيما يلي:

ملف التقديم للصف الأول الثانوي.

شهادة تفيد النجاح بالشهادة الإعدادية.

شهادة ميلاد كمبيوتر.

عدد 2 صورة من بطاقة ولي الأمر.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6.

عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية بالإضافة لطابع دعم وتنمية المشروعات التعليمية.

الطلاب المستفيدين من معاش تكأفل وكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها ولي الأمر.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني.. التنسيق

وفي ذات السياق سنتطرق إلى توقعات نسب القبول للصف الأول الثانوي، وتنسيق الثانوية العامة بالمحافظات وفقًا لنسب النجاح للعام الدراسي الحالي:

تنسيق محافظة القاهرة: 240 درجة.

تنسيق محافظة الإسكندرية: 235 درجة.

تنسيق محافظة الجيزة: 235 درجة.