تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا محور اهتمام الكثيرين من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية حيث فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل رابط التقديم الإلكتروني لكافة أنواع التعليم الثانوي ( العام، الفني، مدارس ما بعد الإعدادية) عقب إعلان تنسيق كل محافظة وفقا لنسبة النجاح وعدد المدارس الثانوي بالمحافظة.

وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يجب على الطلاب قراءة الإرشادات والضوابط الخاصة بالتنسيق واختيار المدارس وفقا للمجموع الحاصل عليه في الشهادة الإعدادية والموجودة في محل سكن الطالب.

يذكر أن الوزارة قد فتحت باب التقديم في 1 ثانوي خلال الفترة من 1 - 20 يوليو 2023 ويتم استقبال كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني حيث يتم فحص كافة الطلبات والتأكد من توافر كافة شروط التقديم بها وتنوزيع الطلاب على المدارس الثانوي وفقا لاختياراتهم.

مدارس ما بعد الإعدادية 2023-2024

يرغب أولياء الأمور في معرفة قائمة المدارس المتاحة لأبنائهم الحاصلين على الشهادة الإعدادية البديلة للثانوية العامة خاصة للطلاب الراغبين في التدريب في تخصصاتهم أثناء الدراسة وإيجاد فرص عمل تتناسب مع تخصصهم الدراسي وهى كما يلي:-

مدارس التمريض : مدارس فنية تهدف إلى إعداد كادر من طاقم التمريض في مختلف التخصصات الطبية مدرب وعلى كفاءة عالية ويتم توفير فرص عمل لهم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة عقب التخرج مباشرة.

مدارس غبور: مدارس فنية تهدف إلى إعداد كوادر فنية متخصصة في صيانة السيارات الخفيفة وإصلاح الهياكل الخارجية ودهانها وصيانة السيارات النقل والحافلات حيث تأهل الطالب لسوق العمل المصري في هذا القطاع.

مدارس الضبعة النووية : مدارس فنية تهدف إلى إعداد كوادر فنية للعمل في مفاعل الضبعة النووي بمطرح حيث تقبل المدرسة 75 طالب فقط سنويا.

مدارس توشيبا : تهدف الدراسة إلى إعداد كوادر متخصصة في صناعة الأجهزة الكهربائية المختلفة وصيانتها وتتيح المدرسة فرصة التدريب العملي طوال فترة الدراسة.

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