ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا

طلاب
طلاب

تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا محور اهتمام الكثيرين من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية حيث فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل رابط التقديم الإلكتروني لكافة أنواع التعليم الثانوي ( العام، الفني، مدارس ما بعد الإعدادية) عقب إعلان تنسيق كل محافظة وفقا لنسبة النجاح وعدد المدارس الثانوي بالمحافظة.

وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يجب على الطلاب قراءة الإرشادات والضوابط الخاصة بالتنسيق واختيار المدارس وفقا للمجموع الحاصل عليه في الشهادة الإعدادية والموجودة في محل سكن الطالب.

يذكر أن الوزارة قد فتحت باب التقديم في 1 ثانوي خلال الفترة من 1 - 20 يوليو 2023 ويتم استقبال كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني حيث يتم فحص كافة الطلبات والتأكد من توافر كافة شروط التقديم بها وتنوزيع الطلاب على المدارس الثانوي وفقا لاختياراتهم.

txt

وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكترونيًا

txt

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكترونيا

مدارس ما بعد الإعدادية 2023-2024

يرغب أولياء الأمور في معرفة قائمة المدارس المتاحة لأبنائهم الحاصلين على الشهادة الإعدادية البديلة للثانوية العامة خاصة للطلاب الراغبين في التدريب في تخصصاتهم أثناء الدراسة وإيجاد فرص عمل تتناسب مع تخصصهم الدراسي وهى كما يلي:-

مدارس التمريض : مدارس فنية تهدف إلى إعداد كادر من طاقم التمريض في مختلف التخصصات الطبية مدرب وعلى كفاءة عالية ويتم توفير فرص عمل لهم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة عقب التخرج مباشرة.

مدارس غبور: مدارس فنية تهدف إلى إعداد كوادر فنية متخصصة في صيانة السيارات الخفيفة وإصلاح الهياكل الخارجية ودهانها وصيانة السيارات النقل والحافلات حيث تأهل الطالب لسوق العمل المصري في هذا القطاع.

كم درجات الرأفة في الثانوية العامة 2023؟

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

مدارس الضبعة النووية : مدارس فنية تهدف إلى إعداد كوادر فنية للعمل في مفاعل الضبعة النووي بمطرح حيث تقبل المدرسة 75 طالب فقط سنويا.

مدارس توشيبا : تهدف الدراسة إلى إعداد كوادر متخصصة في صناعة الأجهزة الكهربائية المختلفة وصيانتها وتتيح المدرسة فرصة التدريب العملي طوال فترة الدراسة.

اقرأ أيضا 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024

تقديم الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي الاول الثانوى وزارة التربية والتعليم مدارس ما بعد الإعدادية

الأكثر قراءة

"الدستورية" تقضى بتجريم الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

الحكم في الطعن على عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك اليوم

تامر حسنى.. أول نجوم حفلات مهرجان العلمين

أول برومو لحفلات العلمين.. تامر حسنى يفتتح المهرجان

فتح باب القبول بمدرسة التمريض بحد أدنى 250 درجة فى القليوبية

بدء محاكمة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى