لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكترونيا

مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، شغل أذهان طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم معرفة لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، اليوم السبت، عن بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى لطلبة الصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2024/2023 في محافظة القاهرة، منوها إلى أن التقديم مستمر إلى يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري، عبر لينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2024 إلكتروني بالخطوات.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

وتنشر «الدستور» في هذه السطور، لينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2024 بشكل إلكتروني بالخطوات.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من خلال رابط تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2024 إلكتروني، سيجرى اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع (منصة التنسيق الثانوي) من هذا الرابط من هنا. ثم النقر على التسجيل بحساب الوزارة من أجل الذهاب إلى صفحة «تسجيل الدخول». وتسجيل الدخول من خلال استخدام البريد الالكتروني كلمة المرور. وعقب تسجيل الدخول سوف تظهر صفحة الملف الشخصي. ثم قم بالضغط على (الدخول إلى التنسيق) للدخول لصفحة معلومات التنسيق. وقم بالضغط على زر التالي للدخول إلى صفحة خريطة التنسيق للاطلاع على كافة تفاصيل التعليم العام أو التكنولوجيا التطبيقية أو التعليم الفني. ثم قم بالضغط على زر إملاء الرغبات بعد الاطلاع على خريطة التنسيق. وسوف تظهر لك صفحة لتقديم الرغبات يقوم التلميذ في هذه الصفحة باختيار رغباته وترتيبها. وعقب إضافة كافة الرغبات يقوم التلميذ بالضغط على زر مراجعة الرغبات. وسوف يتم الدخول إلى صفحة «مراجعة الرغبات»، ويراجع التلميذ رغباته لحفظها أو التعديل عليها، ثم القيام بالضغط على حفظ لإتمام تسجيل الرغبات وسيتاح بعدها إما طباعة الرغبات وحفظها بصيغة PDF أو تعديلها.

شروط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/2023

ووفقًا لما قد ذكرته وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، فإن سيكون الحد الأدنى لمجموع الالتحاق في مدارس الصف الأول الثانوي في محافظة القاهرة 245 درجة، وأن التقديم يكون من خلال الروابط سالفة الذكر، وذلك عن طريق الإيميل الموحد للتلميذ من هنـا.