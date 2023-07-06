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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي بالبحيرة.. السبت

يوسف الديب
يوسف الديب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، قبل قليل، عن بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول "الثانوى العام والثانوى الفنى" للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢. 

وأكد يوسف الديب، وكيل الوزارة، أن التقدم الإلكتروني للصف الأول الثانوي "العام - الفنى" سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٨ يوليو الجاري، ولمدة أسبوعين حتى الخميس ٢٠ يوليو الجارى وذلك وفقًا للتنسيق المعلن سابقًا.

وسيتم التقديم على الرابط الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام والثانوى الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: https://tansiksec.emis.gov.eg/

اسبوعين التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي التعليم الفنى التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الشهادة الإعدادي

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