الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023
يزداد البحث عن الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023، مع بدء التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023
نوضح في السطور التالية الاوراق المطلوبة لتقديم الصف الاول الثانوي 2023 وخطوات التقديم للطلاب.
وتتمثل الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي في أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر و صورتين منها، صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم وطلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة مرفق به الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة.
ومن الأوراق المطلوبة أيضًا، للتقديم للثانوية العامة حافظة بلاستيكية وملف ورقي للتقديم للثانوية العامة، البطاقة الصحية للطالب وأصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و صورتين منها، 6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب، وبطاقة الاختيار و أخيراً 2 طابع مهن تعليمية.
خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2023
يكون التقديم عن طريق موقع تنسيق وزارة التربية والتعليم الموجود هنا
اختيار الضغط على التسجيل بحساب الوزارة
إدخال بيانات الطالب المتمثلة في
الرقم القومي
كود الطالب
الضغط على كلمة تسجيل
ثم تفتح صفحة جديدة تطلب إدخال البيانات التالية للطالب
البريد الإلكتروني
رقم الموبايل
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
ثم الضغط على تأكيد
ثم تفتح صفحة جديدة لتسجيل البيانات الأساسية
الاسم
الإدارة التعليمية
المديرية
المدرسة
الدرجة
الضغط على الدخول للتنسيق
الضغط على الأيقونة الخاصة بالتنسيق الثانوي العام وتسجيل البيانات الخاصة بتنسيق الثانوية العامة المطلوب.
قيمة المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي
تبلغ قيمة المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي 520 جنيها
أما قيمة المصروفات الدراسية لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم 292.95 جنيه
وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية للفئات المعفاة 65.9 جنيه.
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