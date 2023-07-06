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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

يزداد البحث عن الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023، مع بدء التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
 

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023
 

نوضح في السطور التالية الاوراق المطلوبة لتقديم الصف الاول الثانوي 2023 وخطوات التقديم للطلاب.

وتتمثل الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي في أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر و صورتين منها، صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم وطلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة مرفق به الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة.

ومن الأوراق المطلوبة أيضًا، للتقديم للثانوية العامة حافظة بلاستيكية وملف ورقي للتقديم للثانوية العامة، البطاقة الصحية للطالب وأصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و صورتين منها، 6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب، وبطاقة الاختيار و أخيراً  2 طابع مهن تعليمية. 

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 -2024 الإلكتروني للمدارس الثانوية العامة والفنية

بدء التقديم الإلكترونى للصف الأول الثانوى بالبحيرة.. السبت

 

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2023

يكون التقديم عن طريق موقع تنسيق وزارة التربية والتعليم الموجود هنا  

اختيار الضغط على التسجيل بحساب الوزارة 

إدخال بيانات الطالب المتمثلة في 

الرقم القومي
كود الطالب

الضغط على كلمة تسجيل

ثم تفتح صفحة جديدة تطلب إدخال البيانات التالية للطالب 

البريد الإلكتروني 

رقم الموبايل 

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

ثم الضغط على تأكيد

ثم تفتح صفحة جديدة لتسجيل البيانات الأساسية

الاسم 

الإدارة التعليمية

المديرية

المدرسة

الدرجة

الضغط على الدخول للتنسيق

الضغط على الأيقونة الخاصة بالتنسيق الثانوي العام وتسجيل البيانات الخاصة بتنسيق الثانوية العامة المطلوب.

قيمة المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي 
 

تبلغ قيمة المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي 520 جنيها 

أما قيمة المصروفات الدراسية لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم 292.95 جنيه 

وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية للفئات المعفاة 65.9 جنيه.

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رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 -2024 الإلكتروني للمدارس الثانوية العامة والفنية

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