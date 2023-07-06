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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 -2024 الإلكتروني للمدارس الثانوية العامة والفنية

الثانوي
الثانوي

تصدر رابط تقديم الصف الأول الثانوي “2023 -2024" الإلكتروني للمدارس الثانوية العامة والفنية، قائمة بحث الطلاب الناجحين في شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بالتزامن مع فتح المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي.

تقديم الصف الأول الثانوي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل موقع التنسيق الإلكتروني لبدء استقبال طلبات تقديم الصف الأول الثانوي 2023-2024 من يوم السبت الموافق 1 يوليو الجاري.

ومنحت الوزارة الطلاب الراغبيين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية، الناجحيين في الشهادة الإعدادية مهلة للتقديم حتى يوم الخميس المقبل 13 يوليو 2023.

شروط تقديم الصف الاول الثانوي 2024 

وحددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط يجب الالتزام بها من قبل المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني، تتمثل فيما يلي:-

عدم التقديم بطلبات التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

يتم توزيع طلاب الصف الأول الثانوي وقبولهم حسب المربع السكنى للإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

لا يسمح بقبول أي طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة.

إعلان نتيجة تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة والفنية فى جنوب سيناء

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 للتقديم للصف الأول الثانوي

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 لطلاب الثانوية العامة

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

وعن كيفية تقديم طلب الالتحاق الصف الأول الثانوي 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط https://login.emis.gov.eg
  • إدخال البيانات المطلوبة وهي: الرقم القومي وكود الطالب وذلك لـ إنشاء الايميل الموحد.
  • تسجيل البيانات المطلوبة مثل: البريد الالكتروني و رقم الموبايل وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور .
  • تسجيل الدخول إلى موقع تنسيق الثانوية العامة عبر رابط https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login
  • متابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.
  • اختيار المدارس الموجودة في المحيط السكني، واختيار التعليم الثانوي.
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