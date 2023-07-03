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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الكليات
تنسيق الكليات

تستعد مكاتب تنسيق الكليات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة والتي تحتاج ما يقرب من أسبوعين فور انتهاء الامتحانات المنعقد حاليًا والتي تنتهي وفق جدول امتحانات الثانوية العامة في 13 يوليو الجاري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات تنسيق الكليات 2023 2024.

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

يتم تحديد تنسيق الكليات وفق نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة والمجموع الذي يحصل عليه الطلاب، بالإضافة إلى عدد المقاعد الشاغرة في كل كلية وحجم الإقبال عليها، وكل هذه العوامل يتم تحديدها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 الإلكتروني وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023

 والتي من المتوقع أن تكون نهاية الشهر الجاري ليبدأ بعدها تقديم الطلاب في الكليات الراغبين في الالتحاق بها وفق الشرائح التي يتم إعلانها من قبل وزارة التعليم العالي حتى لا يحدث تكدس على مكاتب تنسيق الكليات والتي يتم فيها تحديد الرغبات والتقدم إلى الكليات الكترونيًا. 

تنسيق الكليات 2023 

وجاء تنسيق الكليات للعام الدراسي الجاري والتي من المحتمل أن تكون قريبة من تنسيق الكليات للعام الجاري مع تطبيق وزارة التربية والتعليم نفس النظام التعليمي ونفس طبيعة الامتحانات وجاء تنسيق الكليات كالتالي: 

طب المنصورة ٣٨٧ درجة .

هندسة بترول وتعدين السويس ٣٨٦.

طب الإسكندرية ٣٨٢.

طب أسنان المنصورة ٣٨٢.

طب القاهرة ٣٨١.

طب الأقصر ٣٧٩.

طب حلوان ٣٧٨.

طب أسنان عين شمس ٣٧٦.

طب أسنان الإسكندرية ٣٧٦.

طب أسنان القاهرة ٣٧٦.

علاج طبيعي القاهرة ٣٧٣.

صيدلة القاهرة ٣٧٠

صيدلة عين شمس ٣٧٠

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم ٣٦٦

هندسة القاهرة ٣٦٦

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم ٣٦٦

هندسة المنصورة ٣٦٦

طب بيطري المنصورة ٣٦٥

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم ٣٦٥

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم ٣٦٣

طب بيطري عين شمس ٣٦٣

حاسبات ومعلومات طنطا علوم ٣٦٢

هندسة دمياط ٣٦٢

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢

هندسة عين شمس ٣٦١

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم ٣٦١

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم ٣٦٠

طب بيطري القاهرة ٣٦٠

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة ٣٥٢

هندسة بور سعيد ٣٥٩

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم ٣٥٨

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ٣٥٨

هندسة بنها بشبرا ٣٥٣

هندسة الإسكندرية ٣٥٣

علوم سوهاج ٣٥٢

هندسة السويس ٣٥٢

هندسة حلوان ٣٥٢

علوم دمنهور ٣٤٩

هندسة أسوان ٣٤٧

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة ٣٤٦

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية ٣٤٦

علوم المنصورة ٣٤٦

هندسة المنيا ٣٤٥

هندسة جنوب الوادى ٣٤٤

هندسة أسيوط ٣٤٤

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة ٣٤٣

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نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 .. الأوراق المطلوبة للتقديم

 

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