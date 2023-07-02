نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 .. الأوراق المطلوبة للتقديم

نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب انتهاء فترة التقديم في مرحلتي الصف الأول الابتدائى وkg1 بالمدارس الحكومية (عام وتجربيبي) للعام الدراسي المقبل 2023-2024 يوم 30 يونيو الماضي وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبى 2023

يمكن لأولياء أمور الأطفال من سن 4-6 سنوات المتقدمين بطلبات إلحاقهم في المدارس الحكومية عربي ولغات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبى 2023 - 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال بيانات الطالب وولي الأمر ومحل السكن.

ويتم إعلان النتيجة على 3 مراحل الأولى في شهر سبتمبر قبل بداية العام الدراسي الجديد والثانية في شهر نوفمبر في منتصف الفصل الدراسي الأول والثالثة في شهر ديسمبر مع نهاية الفصل الدراسي الأول وقبل انطلاق امتحانات الترم الأول حيث تستعد المدارس لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب أثناء الامتحانات.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول في المدارس الحكومية 2024

يستطيع ولي الأمر المتقدم بطلب إلحاق ابنه في المدارس الحكومية 2023-2024 معرفة نتيجة الطلب المتقدم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التقديم الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول في المدارس.

تحديد نوع التعليم المتقدم له الطالب والمرحلة الدراسية.

إدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلم.

عرض نتيجة القبول من عدمه مع ذكر السبب.

ويتم تجهيز الأوراق اللازمة للتقديم في المدارس قبل بداية العام الدراسي المقبل 2023-2024 وخضوع الطالب لامتحان القبول الذي تجريه المدارس في كافة محافظات الجمهورية للطلاب الجدد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس 2024

يحضر الطالب المقبول في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024 وولي أمره الأوراق المطلوبة للتقديم، وذلك باتباع الخطوات التالية:-

طباعة استمارة القبول من الموقع الإلكتروني.

شهادة ميلاد الطالب المميكنة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

8 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

إيصال مرافق لمحل سكن الطالب.