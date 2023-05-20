يبحث أولياء أمور الأطفال من سن 4 - 6 سنوات عن الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس الحكومية 2023 - 2024 للإلتحاق بأحد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية سواء الحكومية أو التجريبي بمرحلتي رياض الأطفال أو الابتدائية والتي تتم بشكل إلكتروني دون تدخل عوامل بشرية.

الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس الحكومية 2023 - 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من المستندات المطلوبة للمتقدمين في المدارس الحكومية والتجريبية في كافة المحافظات للإلتحاق في العام الدراسي المقبل 2023-2024 وهى كما يلي :-

طباعة استمارة التقديم الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني.

شهادة ميلاد الطالب وعدد 2 صورة منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية حتى 31 ديسمبر 2023.

في حالة وفاة الأب تقدم شهادة الوفاة.

عدد 8 صور شخصية للطالب حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

تقديم وصل سداد المرافق ( مياه، كهرباء، غاز) حديث باسم الأب أو الجد للأب.

صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ختم البطاقة الصحية للمرافق بملف التقديم.

طوابع صحية لوضعها على دفتر التأمين الصحي.

وفي حالة وفاة الأب أو الانفصال يقدم ما يثبت الولاية التعليمية.

حضور الطالب وولي أمره عند تقديم المستندات للمدرسة.

موعد التقديم في مرحلة رياض الأطفال 2023

الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس الحكومية 2023 - 2024 وموعد التقديم تساؤلات يطرحها أولياء الأمور حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي و المنصات البحثية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تلقي طلبات الإلتحاق بالمدارس الحكومية في أول شهر يونيو 2023 حيث تستمر يوم 30 من الشهر نفسه حيث يتم فحص كافة الطلبات واستبعاد الغير مطابقة للشروط وتوزيع الأطفال على المدارس.

يتم تفضيل الطلبات من خلال الأطفال الأكبر سننا و المدارس المحيطة التي تخدم المركب السكني في منطقة سكن الطالب وعدد الأماكم الشاغرة في كل مدرسة ونوع التعليم المتقدم له الطالب ( حكومي ، تجريبي ) ويعقد للطالب امتحان قبول قبل تسليم أواق الإلتحاق لتحديد الفصل الذي يدرس به الطالب خلال العام المقبل.

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