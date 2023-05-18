تنبيه مهم من إدارة المستقبل التعليمية بشأن الامتحانات

أصدرت إدارة المستقبل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بقيادة سعيد عطية، مدير عام الإدارة، تنبيها عاجلا لأولياء الأمور بضرورة التنبيه على أبنائهم الطلاب بعدم إحضار الهواتف الذكية داخل اللجان.

وأشارت إدارة المستقبل التعليمية، إلى أنه من يثبت حيازته للهاتف المحمول داخل اللجان ولو مغلق يتعرض لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان طبقاً للقانون، علمآ بأنه تم اليوم عمل محضر لحيازة طالب للهاتف المحمول داخل اللجنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، ولتفادي هذا الأمر مرة أخرى وجب علينا التنويه.

وكان قد تفقد سعيد عطية، مدير عام ادارة المستقبل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عدد من لجان الشهادة الاعدادية اليوم الخميس، أثناء أداء الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية في اللجنة الأولى، ومادة التربية الدينية في اللجنة الثانية، حيث زار لجان مدارس مصطفي نصار الرسمية لغات، وعباس العقاد الابتدائية، ومصطفي كامل للتعليم الأساسي، واطمأن على سير الامتحانات داخل اللجان بصورة طبيعية، كما قام بالاطلاع على الورقة الامتحانية للتأكد من وضوح الأسئلة للطلاب.

كما تأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل جميع اللجان ودورات المياه حفاظاً على سلامة الطلاب.

وأمر عطية، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وقام بالتنبيه على الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش لتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، كما قام بالتنبيه علي الطلاب أنه من يثبت تورطه في الغش داخل اللجان يتعرض لعقوبة الحرمان من الامتحان حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.