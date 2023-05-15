رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 والأوراق المطلوبة

يبدأ تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية قبل بدء العام الدراسي الجديد بعدة أشهر وفق الشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم مسبقًا.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط الكتروني لتقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية قبل طباعة الاستمارة الالكترونية وتقديمها للمدرسة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023.

تقديم الصف الأول الإبتدائي للمدارس الحكومية 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل عام موعد تقديم أولى ابتدائي للمدارس الحكومية والذي يكون عادة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة أي خلال شهر يوليو المقبل .

ويتم تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية والخاصة والقومية في نفس التوقيت الكترونيًا على أن يتم طباعة الاستمارة وتقديمها للمدارس التي تم الموافقة على تسجيل الطالب فيها يدويا.

ويستطيع أولياء الأمور تقديم الصف الأول الابتدائي من خلال الرابط التالي والذي سيتم فيه تفعيل آليه تقديم أولى ابتدائي عقب بدء التقديم من هنا.

الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس

يقدم أولياء الأمور عدد من الأوراق والتي يتم ارفاقها مع طلب تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية ومنها تقديم شهادة ميلاد الطالب ويجب أن تكون حديثة ومرفق معها عدد (2) صورة ، تقديم عدد (8) صور للطالب مقاس 4*6 ، تقديم (1) صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، في حالة وفاة الأب تقديم صورة من شهادة الوفاة، وفى حالة سفر الأب تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

كما يجب على ولي الأمر ارفاق وصل كهرباء أو مياه حديث لإثبات محل الإقامة ، ووضع ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

وبعد كتابة بيانات استمارة تقديم الصف الأول الابتدائي يتم طباعة الاستمارة الالكترونية للعام الدراسي المقبل 2023\2024 بعد الانتهاء من التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.