برلمانى: نأمل أن يكون هناك جزء من منهج التعليم لزيادة الوعى بالتعاونيات

قال السيد نصر أبوالعلا، ممثل حزب مستقبل وطن بجلسة لجنة النقابات لنظر أزمة التعاونيات، إن التعاونيات لها تاريخ كبير وقيمة كبيرة خاصة أنها غير هادفة للربح.

وأضاف: "نأمل أن يكون هناك جزء من منهج التعليم لزيادة الوعي بشأن التعاونيات والتعاون مع البنوك والجهات المصرفية لزيادة دور التعاونيات".

وقالت صفاء يوسف مصطفى، ممثلة الحركة المدنية الديمقراطية بأولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، والتي أقيمت اليوم بعنوان "حل تحديات التعاونيات"، إن التعاونيات قدمت للشعب الكثير منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر وحتي الآن، سواءً بقرارات أو قوانين أدت لكم كبير من الإسكان جميعنا يشعر به.

وتابعت خلال كلمتها بالجلسة اليوم، أن دور التعاونيات بدأ يقل؛ لأنها كان لها ميزانية من الدولة تم إلغاؤها، ونظرًا لقلة الموارد أصبح تحول الإسكان من تعاوني لاستثماري.

شدد اللواء أحمد جمعة، ممثل الحركة المدنية بجلسة لجنة النقابات لنظر أزمة التعاونيات، على أن هناك مشكلة تواجه التعاونيات ولا بد من العمل على اقتراح الحلول لها.

وأضاف: "مشكلات كثيرة مثل أبراج المنصورة وصقر قريش وغيرها، وهيئة التعاونيات الخاصة بالإسكان تقوم بمخالفات كثيرة وتنقل الصورة بشكل مخالف للحقيقة".

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.