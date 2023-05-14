الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع نتائج التعليم الأساسي 2023.. تعرف على التفاصيل

الإعدادية
الإعدادية

يوفر موقع نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة نتائج الامتحانات للطلاب في جميع صفوف النقل بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية .

ومع انتظار الطلاب نتائج الامتحانات بعد أن أنهى طلاب صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والاعدادية امتحاناتهم زاد البحث عن بوابة نتائج التعليم الأساسي لانتظار النتيجة وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط البوابة وكيفية الحصول على نتائج الامتحانات. 

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 وأبناؤنا فى الخارج الترم الأول

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 بالرقم القومى لصفوف النقل

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

يستطيع أولياء أمور الطلاب في سنوات النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية البحث عن بوابة نتائج التعليم الأساسي للحصول على نتائج الامتحانات بعد تصحيح الاوراق واعتمادها من محافظ القاهرة.

ويمكنك الحصول على نتائج الامتحانات من خلال اتباع الخطوات التالية: 

أولًا: الدخول إلى بوابة نتائج  التعليم الأساسي من https://eduserv.cairo.gov.eg/

ثانيًا:  اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة سواء نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي أو نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: إدخال الرقم القومي للطالب واختيار الصف الدراسي والمرحلة الدراسية والعام الدراسي 2022-2023 والفصل الدراسي الثاني.

رابعًا : اختيار عرض النتيجة وستظهر النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وشروط دخول الامتحانات

"الدستور" تنشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة البحيرة

وتتيح بوابة نتائج التعليم الأساسي عدد من الخدمات للطلاب نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي،  نتيجة الشهادة الإعدادية، أوائل الشهادة الإعدادية، استخراج شهادة بيان نجاح رياض الأطفال، التحويلات المدرسية، تطبيق نتائج الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القاهرة 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية وجاء كالتالي: 

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء: يوم الأربعاء الموافق 17 مايو.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الدينية: يوم الخميس الموافق 18 مايو.

امتحان مادة الجبر والإحصاء، ومادة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات يوم السبت الموافق 20 مايو.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية: يوم الأحد الموافق 21 مايو.

امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية: يوم الإثنين الموافق 22 مايو.

امتحان مادة العلوم: يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو.

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية وموعد بدء الامتحانات

نتائج التعليم الأساسي امتحانات الشهادة الإعدادية جدول امتحانات الشهادة الاعدادية نتائج الامتحانات رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

الأكثر قراءة

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في منطقة باب شرقي بالإسكندرية

بدء امتحانات البكالوريوس بكليات الجامعة اليابانية 27 مايو والدراسات العليا 3 يونيو

"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفيري إسبانيا وإستونيا لبحث سبل التعاون

مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء فكريًا مع المؤرخ والمفكر الأمريكى بيتر جران الأربعاء

اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين لأعضاء النيابة الإدارية

محافظ الدقهلية: إحالة مخالفات تموينية للنيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية