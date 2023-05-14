رابط موقع نتائج التعليم الأساسي 2023.. تعرف على التفاصيل

يوفر موقع نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة نتائج الامتحانات للطلاب في جميع صفوف النقل بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية .

ومع انتظار الطلاب نتائج الامتحانات بعد أن أنهى طلاب صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والاعدادية امتحاناتهم زاد البحث عن بوابة نتائج التعليم الأساسي لانتظار النتيجة وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط البوابة وكيفية الحصول على نتائج الامتحانات.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

يستطيع أولياء أمور الطلاب في سنوات النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية البحث عن بوابة نتائج التعليم الأساسي للحصول على نتائج الامتحانات بعد تصحيح الاوراق واعتمادها من محافظ القاهرة.

ويمكنك الحصول على نتائج الامتحانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من https://eduserv.cairo.gov.eg/

ثانيًا: اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة سواء نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي أو نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: إدخال الرقم القومي للطالب واختيار الصف الدراسي والمرحلة الدراسية والعام الدراسي 2022-2023 والفصل الدراسي الثاني.

رابعًا : اختيار عرض النتيجة وستظهر النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وتتيح بوابة نتائج التعليم الأساسي عدد من الخدمات للطلاب نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي، نتيجة الشهادة الإعدادية، أوائل الشهادة الإعدادية، استخراج شهادة بيان نجاح رياض الأطفال، التحويلات المدرسية، تطبيق نتائج الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القاهرة 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية وجاء كالتالي:

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء: يوم الأربعاء الموافق 17 مايو.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الدينية: يوم الخميس الموافق 18 مايو.

امتحان مادة الجبر والإحصاء، ومادة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات يوم السبت الموافق 20 مايو.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية: يوم الأحد الموافق 21 مايو.

امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية: يوم الإثنين الموافق 22 مايو.

امتحان مادة العلوم: يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو.