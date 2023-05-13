"الدستور" تنشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة البحيرة

تنشر "الدستور" جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني "عام مهني – تربية خاصة" وذلك بنطاق 668 لجنة بإدارات محافظة البحيرة والتى تنطلق غدًا الأحد الموافق 14 من شهر مايو 2023 بأداء مادة اللغة العربية وتنتهي يوم السبت المقبل الموافق 20 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

تجهيز لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة الخاصة بأعمال الامتحانات حيث تم تجهيز جميع اللجان من نظافة وتطهير وتعقيم وفرش وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بكل لجنة إمتحانية وتوفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الإمتحانات وتلقي أي شكاوى أو مشكلات على مدار الساعة كما تم التشديد على جميع القائمين على أعمال الامتحانات بالالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمه والقرارات الوزارية وتم التنبية على القائمين على اللجان بضرورة توفير الهدوء وتحقيق الانضباط والاستقرار والتصدي لأي حالات ومحاولات الغش بكل حزم.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة والتنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

كما تم التنبيه بإتخاذ كافة الإجراءت الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على أعمال الإمتحانات مع الالتزم بأعداد الطلاب المقررة داخل كل لجنة وتحقيق التباعد الاجتماعي، مؤكداً على انتهاء جميع الإدارات التعليمية من تجهيز اللجان وتطهيرها وتعقيمها وتعليق كشوف المناداه وإعلان الجدول ودليل اللجان بمكان واضح داخل المدرسة وتم التأكد من نظافة دورات المياه وتوافر أدوات التطهير والتعقيم بها وكذا جاهزية الكنترولات.

ويؤدى طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة إمتحاناتهم غداً الأحد 14/5/2023 في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهي الامتحانات يوم السبت 20/5/2023 في مادة اللغة الإنجليزية كما يؤدي طلاب الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع (39) طالب وطالبة امتحانتهم غداً فى مادة اللغة العربية داخل أربع لجان بإدارات بندر دمنهور – كفر الدوار – إيتاي البارود – شبراخيت كما سيؤدي عدد 15 طالب وطالبة بالإعدادية العامة للمكفوفين امتحاناتهم غداً فى مادة اللغة العربية ورقه أولى وثانية داخل لجنة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور.

كما سيؤدي حوالي 1630 طالب وطالبة بالإعدادية المهنية امتحاناتهم غذاً في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 18 لجنة وسيتم متابعة سير الامتحانات بشكل مستمر ولحظي على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات والمرور الميداني للتحقق من حسن سيرها وانتظامها.