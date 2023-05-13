السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

استعد.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط الترم الثاني

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

تظهر نتائج الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية فور انتهاء تصحيح الامتحانات والمراجعة لكل الدرجات عبر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط 

ومن باب حرصنا الدائم على مساعدة الطلاب في جميع المراحل الدراسية لحصولهم على الخدمات التي يحتاجونها بشكل سريع، تنشر "الدستور" روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في معظم محافظات مصر برقم الجلوس بعد اعتمادها حيث من المقرر أن يكون استخراج النتائج إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

وتستعرض “الدستور” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في السطور التالية:

 

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط الترم الثاني 

المحافظة  رابط النتيجة
 بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة لنتيجة الشهادة الإعدادية من هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس عبر الدستور من هنا

 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسماعيلية

 اضغط هنا  
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية عبر الدستورمن هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان الترم الثاني 

  اضغط هنا

 نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم 

 اضغط هنا 
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة  المنوفية الترم الثاني  اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر2023 اضغط هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة دمياط

 اضغط هنا 

 نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الغربية 

اضغط هنا
 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية 

 اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

اضغط هنا 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة قنا 

اضغط هنا

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف

 اضغط هنا 

 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني   

اضغط هنا 

 نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة شمال سيناء 

 اضغط هنا 
  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا

 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة  جنوب سيناء

 اضغط هنا

 نتيجة  الصف الثالث الإعدادي 2023محافظة عبر الشرقية الترم الثاني 

اضغط هنا 

 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 

اضغط هنا
 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني  اضغط هنا

 نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة مطروح 

اضغط هنا
 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 

قد يهمك أيضا:

نتيجة نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي رابط نتيجة الشهاده الاعدادية الشهادة الاعدادية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجى بعد ثلاثية الأهلى

توريد 145 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30

تقرير فرنسي: الاقتصاد الأمريكي سيدخل في "إغلاق تام" ويخلق مخاطر عالمية

أوسوريو يحسم مصير المثلوثي بقرار مفاجئ لإدارة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف