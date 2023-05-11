ننشر لكم نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023، حيث يبحث الكثير من طلاب و طالبات الصف الأول الإعدادي الأزهري و أولياء أمورهم عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن رابط و خطوات الحصول على النتائج.

اختبارات الصف الأول الاعدادي الأزهري 2023 الترم الثاني

بدأت اختبارات الصف الأول الإعدادي الأزهري الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، اعتباراً 29 من شهر أبريل الماضي، و انتهت يوم 6 مايو الجاري.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهري 2023 الترم التاني

من المقرر الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023 الترم الثاني لطلبة وطالبات الصف الأول عقب الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات وجمعها، ثم اعتمادها من قبل شيخ الأزهر الكريم.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع الطلاب والطالبات الصف الأول الإعدادي الأزهري و أولياء أمورهم الحصول علي النتائج برقم الجلوس 2023، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي الطالب/ة الدخول علي رابط بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://www.azhar.eg/splash.html.

الخطوة الثانية: علي الطالب/ة إدخال الاسم في الخانة المخصصة لذلك.

الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة إدخال الرقم الجلوس الخاص به.

الخطوة الرابعة: علي الطالب/ة الضغط علي أيقونة «بحث».

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وصل المجموع الكلي للترمين في الشهادة الإعدادية الأزهرية 490 درجة، والتوزيع بالنسبة للمواد في الفصلين الدراسيين على النحو التالي:

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.



أما المواد التي لا تضاف للمجموع كالآتي:

المستوى الرفيع 40 درجة

الحاسب الآلي 40 درجة.

التربية الفنية 20 درجة.

المجموع الكلي: 490 درجة.

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