جداول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 وموعد أدائها للشعبة العلمية والأدبية

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الأيام القليلة الماضية من خلال مؤشر البحث العالمي “جوجل”.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023...

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 شعبة علمي

الفقه والحديث

تبدأ أمتحانات مادتى الفقه والحديث السبت 3 يونيو 2023

• مادة الفقه من الساعة 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

• مادة الحديث من الساعة 11:30 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا.

القرآن الكريم

تكون امتحانات مادة القرآن الكريم يوم الإثنين 5 يونيو 2023

• مادة القرآن الكريم يبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

الجبر والهندسة

يكون موعد أدائهما يوم الأربعاء 7 يونيو 2023 على أن يبدأ امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية ويبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

اللغة الأجنبية

السبت 10 يونيو 2023 يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

الاستاتيكا

ويكون موعد أداء امتحان مادة الاستاتيكا يوم الإثنين 12 يونيو 2023 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

الأدب والنصوص

ويكون موعد أداء امتحان مادتى الأدب والنصوص يوم الأربعاء 14 يونيو 2023على أن يبدأ امتحان كلا منهما كالآتى :

مادة الأدب والنصوص من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

الأحياء

السبت 17 يونيو 2023 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

التفاضل والتكامل

ويعقد أمتحان مادة التفاضل والتكامل يوم الإثنين 19 يونيو 2023

بداية من 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

النحو والكمياء

ويعقد امتحان مادة النحو ومادة الكمياء يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 على أن يكون موعد أدائهما كالآتى:

• مادة النحو من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

السبت 24 يونيو 2023.. يؤدى الطلاب امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

الديناميكا

ويعقد امتحان مادة الديناميكا يوم الإثنين 26 يونيو 2023 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

مادة الفيزياء

ويعقد امتحان مادة الفيزياء يوم الإثنين 3 يوليو 2023 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

البلاغة

ويعقد امتحان مادتى البلاغة يوم الأربعاء 5 يوليو 2023من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

التوحيد

ويعقد امتحان مادة التوحيد يوم السبت 8 يوليو 2023من 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

مادة الصرف

يعقد امتحان مادتى الصرف يوم الإثنين 10 يوليو من 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

مادة التفسير

ويعقد امتحان مادة التفسير يوم الأربعاء 12 يوليو 2023من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

الامتحانات الشفهية لطلاب الشعبة العلمية

يؤدى الطلاب الامتحان شفهياً فى مادتي:

- القرآن الكريم.

- الحديث.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 للشعبة الأدبية

الفقه والحديث

ويعقد امتحان مادتى الفقه والحديث يوم الأربعاء 4 يونيو 2023 كالآتى :

• مادة الفقه بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 11 صباحًا.

• مادة الحديث من الساعة 11:30 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا.

القرآن الكريم

ويعقد امتحان مادة القرءان الكريم الثلاثاء 6 يونيو 2023 من 9 إلى 11 صباحاً.

البلاغة

ويعقد امتحان مادة البلاغة يوم الخميس 8 يونيو 2023من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

الجغرافيا

ويكون امتحان مادة الجغرافيا يوم الأحد 11 يونيو 2023للمبصرين فقط من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهراً.

النحو

ويعقد امتحان مادة النحو يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023من 9 إلى الساعة 11 صباحًا.

التفسير

ويعقد امتحان مادة مادة التفسير يوم الخميس 15 يونيو 2023من 9 إلى الساعة 11 صباحًا.

التاريخ

ويعقد امتحان مادة التاريخ الأحد 18 يونيو 2023 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

الفلسفة والمنطق

ويعقد امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء 20 يونيو من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحًا.

الأدب والنصوص والمطالعة

ويعقد امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة يوم الخميس 22 يونيو 2023

من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

اللغة الأجنبية الأولى

ويعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 25 يونيو 2023من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

مادتى الصرف والإنشاء

ويعقد أمتحان مادتى الصرف والإنشاء يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 كالآتى :

• مادة الصرف من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحًا.

• مادة الإنشاء من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 ظهرًا.

التوحيد

ويعقد امتحان مادة التوحيد يوم الخميس 6 يوليو 2023من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

اللغة الأجنبية الثانية

ويعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 9 يوليو 2023من الساعة 9 إلى الساعة 11:30 صباحًا.

امتحانات شفهية

الطلبة المبصرون

المواد الشفهية المقررة على الطلبة المبصرين

يؤدى الطلاب المبصرين امتحانات شفهية فى مادتى القرءان الكريم والحديث الشريف .

الطلاب المكفوفون:

يمتحن الطلاب المكفوفون شفهياً في:

-القرآن الكريم.

-علم القراءات.

-اللغة الأجنبية الأولى والثانية.

بينما يتم إجراء امتحان مادة الحديث شفهيًا و تحريرًا.

موعد الامتحانات

وكان الأزهر الشريف اعتمد مواعيد وجداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للشعبتين علمى وأدبى للعام الدراسى 2023.

موعد امتحانات الدور الأول

اعتبارًا من السبت الموافق 3 يونيو 2023.. تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للشعبة العلمية وكذلك الشعبة الأدبية .

موعد امتحانات الدور الثانى

بينما تم تحديد يوم السبت 19 أغسطس موعد للدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للشعبة العلمية وكذلك الشعبة الأدبية.