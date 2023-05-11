الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

“متى موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري؟”.. سؤال ارتفعت معدلات البحث عنه خلال الآونة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري، لا سيما مع قرب موعدامتحانات نهاية العم الدراسي، باعتبار جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 من الأمور الهامة لدى الطالب.

 

ومع قرب موعد امتحانات الثانوية الأزهرية، بحيث يبحث كل طالب وطالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري في شعبه المختلفة عن جداول الامتحانات للعام الدراسي الجاري، والذي تم تحديده وفقًا للجدول الزمني للعام الدراسي من قطاع المعاهد الأزهرية، والذي يحدد موعد انعقاد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 في كل المحافظات.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 أدبي وعلمي وشهادات القراءات

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 على مستوى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم الأدبي في العام الدراسي 2022/ 2023، بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، على أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات بحلول يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، أن تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم العلمي في العام الدراسي 2022/ 2023، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، على أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات بحلول يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم العلمي

 

وتقدم "الدستور" جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022/ 2023، حيث يتمثل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم العلمي، بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في التالي:

- السبت 3 يونيو 2023: مادة الفقه + مادة الحديث. 

- الإثنين 5 يونيو 2023: مادة القرآن الكريم. 

- الأربعاء 7 يونيو 2023: مادة الجبر والهندسة الفراغية.

- السبت 10 يونيو 2023: مادة اللغة الأجنبية. 

- الإثنين 12 يونيو 2023: مادة الاستاتيكا

- الأربعاء 14 يونيو 2023: مادة الأدب النصوص. 

- السبت 17 يونيو 2023: مادة الأحياء. 

- الإثنين 19 يونيو 2023: مادة التفاضل والتكامل. 

- الأربعاء 21 يونيو 2023: مادة النحو. 

- السبت 24 يونيو 2023: مادة الكيمياء. 

- الإثنين 26 يونيو 2023: مادة الديناميكا.

- الإثنين 3 يوليو 2023: مادة الفيزياء.

- الأربعاء 5 يوليو 2023: مادة البلاغة.

- السبت 8 يوليو 2023: مادة التوحيد. 

- الإثنين 10 يوليو 2023: مادة الصرف. 

- الأربعاء 12 يوليو 2023: مادة التفسير.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم الأدبي

ويتمثل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم الأدبي، بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في التالي:

- الأحد 4 يونيو 2023: مادة الفقه. 

- الثلاثاء 6 يونيو 2023: مادة القرآن الكريم. 

- الخميس 8 يونيو 2023: مادة امتحان البلاغة. 

- الأحد 11 يونيو 2023: مادة الجغرافيا (للمبصرين فقط). 

- الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادة النحو. 

- الخميس 13 يونيو 2023: مادة التفسير. 

- الأحد 18 يونيو 2023: مادة التاريخ. 

- الثلاثاء 20 يونيو 2023: مادة الفلسفة والمنطق. 

- الخميس 22 يونيو 2023: مادة الأدب والنصوص والمطالعة. 

- الأحد 25 يونيو 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى. 

- الثلاثاء 4 يوليو 2023: مادة الصرف  + مادة الإنشاء. 

- الخميس 6 يوليو 2023: مادة التوحيد. 

- الأحد 9 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

 

 

 

 

 

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