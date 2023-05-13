السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 بالاسم فقط

طلاب
طلاب

ننشر لكم رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم فقط الترم الثاني، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي وأولياء أمورهم عن موعد رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج، بالتزامن مع اقتراب انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023 في جميع المحافظات.

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم فقط الترم الثاني

وفي هذا الإطار، يتيح للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم فقط الترم الثاني 2022-2023، من خلال اتباع الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولي: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.
الخطوة الثانية: تحديد المرحلة التعليمية.
الخطوة الثالثة: اختيار الصف الثاني الاعدادي.
الخطوة الثالثة: تحديد الفصل الدراسي الثاني.
الخطوة الرابعة: حدد امتحانات العام الدراسي 2023.
الخطوة الخامسة: تسجيل البيانات المطلوبة بكل حذر.
الخطوة السادسة: ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
الخطوة السابعة: الضغط على أيقونة «استعلام».
وأخيراً: تظهر أمامك نتيجة الصف الثاني الإعدادي فور الإعلان عنها.

طريقة أخرى للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023

الطريقة الأولى: من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.
الطريقة الثانية: من خلال الاتصال على خط التليفون على الرقم التالي (09000100)، أو من خلال رقم المحمول (5757)، وذلك فور الإعلان عن النتائج رسميًا.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

وفي هذا السياق، نستعرض لكم توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي للمواد الرئيسية والفرعية، والتي جاءت كالآتي:  

• مادة اللغة العربية
 

80 درجة مقسمة على (64 درجة لامتحان نصف العام وامتحان الفصل الدراسى الثاني، و16 درجة لأعمال السنة مقسمة على 8 درجات مواظبة وسلوك، و8 درجات اختبارات شهرية).

• مادة العلوم 
 

الدرجة الكلية 40 بينها (32 درجة لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، و8 درجات أعمال سنة مقسمة بين 4 مواظبة وسلوك و4 اختبارات شهر).

• مادة الرياضيات
 

الدرجة الكلية 60 (بينها 48 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول والثاني، و12 درجة أعمال سنة بينها 6 درجات سلوك ومواظبة، و6 درجات امتحانات شهر).

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 بالرقم القومى لصفوف النقل

• مادة اللغة الأجنبية الأولى
 

60 درجة كلية بينها (48 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول والثاني، و12 درجة أعمال سنة و6 درجات مواظبة وسلوك و6 درجات امتحانات الشهر).

• مادة الدراسات الاجتماعية
 

40 درجة للمجموع الكلي بينها 32 درجة لاختبارت الفصل الدراسي الأول والثاني، و8 درجات أعمال سنة بينها 4 درجات سلوك ومواظبة و4 درجات امتحان شهر.

• المواد لا تضاف للمجموع
 

جاء توزيع مادة التربية الدينية الإسلامية كما يلي: 40 درجة لا تضاف للمجموع، و20 درجة للنشاط.

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