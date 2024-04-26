الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تشهده مصر خلال الـ3 الأيام المقبلة.. ما هو منخفض السودان الموسمي وعلاقته بمصر؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل منخفض السودان الموسمي، وتأثيره على مصر خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة إنَّ منخفض السودان ينشأ نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالي لسطح الأرض مما يؤدي إلى هبوط الضغط الجوي في هذه المنطقة وخاصة شرق وجنوب السودان والحبشة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنَّه منخفض غير حركى ولكنّه امتدادى يمتد شمالا ويصل في بعض الأنحاء إلى بلاد الشام وأوروبا.

منخفض السودان

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، يطلق الباحثون على منخفض السودان، بمسميات عدّة كالآتي:

  • المنخفض الجوى الإثيوبي.
  • منخفض الحبشة الجوي.
  • منخفض البحر الأحمر.

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علاقته بمصر

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّه عادة ما يكون منخفض السودان هو السبب الرئيسي للأمطار التي تسقط على جنوب البلاد في فصل الربيع كما ستشهده بعض المناطق خلال الثلاث الأيام القادمة؛ حيث الفرصة موجودة وقائمة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

 

غيوم وأمطار ورمال مثيرة

وكانت قد أكدت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على نشاط رياح وغيوم تؤثر على جنوب البلاد، ممّا يجعل فرص لسقوط الأمطار ورمال مثارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأظهرت الصور المُلتقطة تشكّل السحب الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، كما من المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق متفرقة من جنوب الصعيد خلال اليوم.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في وقت سابق من اليوم، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار.

وأكدت الهيئة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استمار فرص الأمطار على العديد من المناطق الشمالية في ساعات متفرقة على مدار اليوم.

كما توقعت هيئة الأرصاد سقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء تصل إلى حد السيول.

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