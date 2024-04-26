الجمعة 26 أبريل 2024
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عالم

إصابة وزير الأمن القومى الإسرائيلى بن غفير ونقله إلى المستشفى

بن غفير
بن غفير

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، نقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى المستشفى عقب تعرضه لحادث سير.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تعرض وزير المالية الإسرائيلي لإصابات بسيطة جراء حادث انقلاب سيارته.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد توجه، قبل قليل، إلى موقع حادث الطعن في مدينة الرملة وسط إسرائيل.

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن مصر قدّمت مقترحًا للتوصّل إلى صفقة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس ويتم التباحث بها، فيما وصل وفد مصري إلى تل أبيب اليوم الجمعة.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم، عن وزير إسرائيلي كبير لم تسمّه، أنّ "هناك احتمالا لصفقة بوساطة مصرية"، كما يوجد على الطاولة مقترح لـ"إلغاء العملية في رفح".

وأضافت الصحيفة العبرية، أنّ المسؤولين في الجانب الإسرائيلي، يميلون إلى عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، لكن ثمة تخوّفات لدى الائتلاف الحاكم، من تأجيل العملية التي كان من المقرر تنفيذها قريبًا في رفح، مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة على مراحل، وحتى تعهد إسرائيل بإنهاء الحرب.

 

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