الشرطة الإسرائيلية تنقذ بن غفير من اعتداء جماهيرى

أخلت الشرطة الإسرائيلية، وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من مبنى بالقدس الغربية حاصره متظاهرون، بينهم أهالي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، بأن مئات المتظاهرين تجمعوا في القدس قرب المبنى الذي كان بداخله بن غفير رفقة وزير التراث عميحاي إلياهو والحاخام المتطرف بنتسي جوفشتاين.

إنقاذ بن غفير من اعتداء جماهيرى

وأضافت أن الشرطة أخلت بن غفير من المكان بعد أن طالب عناصرها بتأمينه.

وبالفعل، حالت الشرطة دون وصول المحتجين إلى بن غفير بعدما أحاطوا بسيارته، ورددوا هتافات استهجان بحقه، بينها "العار لك".

واستخدمت الشرطة وسائل تفريق المتظاهرين، بما في ذلك المياه العادمة، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الحادث وقع في شارع الملك جورج أمام متحف الفن الذي حاصره المتظاهرون بينما كان بن غفير داخله.

وقبل ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن محتجين حاولوا اقتحام المعبد الكبير بالقدس الغربية بعد سماعهم بوجود بن غفير هناك، قبل أن تتصدى لهم الشرطة.

وبن غفير هو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، ويُعد من أكثر المعارضين لإبرام صفقة مع حركة حماس، تؤدي إلى وقف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن من الجانبين. الجانبين.