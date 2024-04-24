لماذا ترفض إسرائيل دخول كراسى كبار السن إلى غزة؟.. الهلال الأحمر يكشف

تحدث الدكتور لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، عن الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة والوفد الأوروبي للميناء، حيث اطلعوا على الجهود المصرية الكبيرة في إيصال المساعدات الغذائية إلى سكان غزة.

أكد غيث، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والذي أُذيع من ميناء رفح البري، على التزام مصر بدورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الوفد الأوروبي شهد بنفسه جاهزية مصر لإيصال المساعدات الغذائية إلى أهالي رفح وغزة، وأشاد بالتقدير الدولي للهلال الأحمر المصري الذي يعمل على تجهيز وتسهيل مرور شاحنات المساعدات، مُعربًا عن فخره بالمراحل المتعددة التي يتم من خلالها التأكد من سلامة وصلاحية الشحنات المُقدمة.

وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها العملية، منها رفض إسرائيل لدخول بعض السلع ككراسي كبار السن والثلاجات إلى غزة، مُضيفًا أن لدى الهلال الأحمر مخزنًا يحتوي على كافة السلع المرفوضة، ولفت إلى أن إسرائيل تمنع أيضًا دخول المساعدات الموضوعة داخل صناديق معدنية أو خشبية لأسباب أمنية، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لترتيب الاحتياجات الضرورية لأهالي غزة.

وأكد "غيث" على وجود أكثر من 5 آلاف متطوع وأكثر من 210 موظفين يعملون على تسهيل عبور شاحنات المساعدات.