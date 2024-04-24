مليارات الدولارات.. أحمد موسى يكشف تكلفة إعادة إعمار غزة (فيديو)

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه من التحيز الدولي في تقديم المساعدات، مشيرًا إلى أن إسرائيل تلقت دعمًا ماليًا ضخمًا يقدر بـ120 مليار دولار من القوى العظمى لاستهداف الشعب الفلسطيني.

وأشار موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من مدينة رفح المصرية، ببرنامجه

"على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن الولايات المتحدة، التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، قد أرسلت مساعدات بقيمة مليار دولار إلى غزة، في خطوة وصفها بأنها غير لائقة.

وأكد أن الغرب لم يقدم أي دعم ملموس للفلسطينيين، بينما لا يزال يدرس تقديم مساعدات بقيمة 2 مليار دولار، وأضاف أن غزة بحاجة ماسة إلى 60 مليار دولار لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن قيمة دماء الشهداء الفلسطينيين لا تقدر بثمن.

أشاد "موسى" بالدور الإنساني الكبير الذي تلعبه مصر، موضحًا أنها قدمت 80% من المساعدات الغذائية والإنسانية لسكان غزة، وأكد على الدعم العاجل الذي تقدمه مصر للمتضررين، وأبرز أن مصر لم تكتفِ بالدعم المادي فحسب، بل قدمت وجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، وأعد الهلال الأحمر المصري منطقة لوجستية لخدمة سائقي شاحنات المساعدات.