أحمد موسى يفضح المسرحية الإيرانية الإسرائيلية على الهواء

ألقى الإعلامي أحمد موسى، الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدت تبادلًا للضربات بين إيران وإسرائيل، وصفها بأنها لا تعدو كونها "تمثيلية فشنك".

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل قد ردت على الهجمات الإيرانية قبل يومين، في حين نفت إيران أي استهداف إسرائيلي لأهداف داخل أراضيها، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد به تلك الضربات.

وفي معرض حديثه عن ردود الأفعال الدولية، ذكر "موسى" أن البيت الأبيض، عند سؤاله عن الضربات الإسرائيلية، أجاب بأنه "لا يعلم شيئًا" عن الموضوع، وأكد في ختام تصريحاته أن هذه المواجهات لم تسفر عن أي خسائر، مشيرًا إلى أنها مجرد مسرحية بين الطرفين.