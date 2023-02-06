الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 بالرقم القومى لصفوف النقل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يمكن للطلاب من صفوف النقل المختلفة الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي

من خلال هذا التقرير نقدم لكم رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي وكيفية الاستعلام عنها والصفوف التي ظهرت نتيجتها. 

  • يُتاح الاستعلام عن نتيجة التعليم الأساسي 2023 من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا.
  • ثم اختيار نتيجة سنوات النقل التعليم الأساسي.
  • وتظهر لك صفحة مكتوب فيها.
  • نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2022.
  • ثم يمكنك كتابة الرقم القومي.
  • واختيار المرحلة الدراسية.
  • اختيار الصف الدراسي
  • ثم اختيار العام الدراسي
  • واخيرا الصف الدراسي
  • والضغط على كلمة غرض النتيحة لتظهر لك النتيجة.
  • ومن خلال الرابط السابق أيضا يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.
  • ومعرفة اوائل الشهادة الإعدادية
  • وكذلك استخراج بيان شهادة نجاح

وفي بيان سابق لوزارة التربية والتعليم ذكرت أنه يمكن للطلاب الاطلاع على درجات المواد في امتحانات الترم الأول وذلك من خلال المدارس. 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة الترم الأول

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية.. بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

بالاسم ورقم الجلوس| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

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توزيع درجات طلاب صفوف النقل 

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن الطلاب يمكنهم حساب درجاتهم بعد معرفة التقسيم الذي وضعته لامتحانات الترم الأول وتكون كالتالي: 

  • الدرجة الكلية تكون من 100 درجة.
  • تنقسم إلى 80 درجة للامتحان التحريري
  • 10 درجات لاختباري الشهر، بحيث يتم تحصيل الدرجة الأكبر.
  • 5 درجات للمواظبة والحضور.
  • 5 درجات لتقييم سلوك الطالب خلال الفصل الدراسي.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2023 

يقضي طلاب صفوف التعليم المختلفة اجازة نصف العام الدراسي والتي تنتهي يوم 9 فبراير.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير لمختلف الصفوف وكذلك بالجامعات.

ويستغرق الفصل الدراسي الثاني 16 أسبوع وينتهي مع بداية الامتحانات في 6 مايو لصفوف النقل.

وتكون امتحانات الثانوية العامة بداية من 10 يونيو وتستغرق شهر تقريبًا.

وبالفعل بدأ تسجيل الاستمارة الالكترونية لطلاب الثانوية العامة ويستمر التسجيل حتى 28 فبراير 2023.

بوابة نتائج التعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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