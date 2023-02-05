الأحد 05 فبراير 2023
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محافظات

بالاسم ورقم الجلوس| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية، وتنشرها «الدستور» بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية 2023 الترم الاول

 

وتظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الغربية الترم الاول عبر بوابة الغربية الإلكترونية http://portal.algharbiaedu.gov.eg/ 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الغربية

وأدي 90496 طالبًا وطالبة في 407 لجان امتحان الشهادة الإعدادية  في هذا العام، و1978 طالبًا وطالبة في 15 لجنة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية.

ووجَّه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بمراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب، والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير وضبط لجان التقدير في جميع المقار.

 

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وعقد وكيل الوزارة، إجتماعًا بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية وموجهي عموم المواد لضبط سير العمل خلال أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية.

وشدد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، على منع اصطحاب التليفون المحمول لجميع العاملين بالمقار، وغلق البوابات ووجود أفراد الأمن، واتباع كافة ويائسون الحماية والامان داخل مقار لجان التصحيح وتوفير الجو المناسب داخل اللجان لكافة المشاركين في عمليات التقدير والترصيد.

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وأكد حسن، انه قام بتفقد حجرات التصحيح للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، والتأكد من توفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الغربية 

وأضاف وكيل الوزارة، أن لجان التقدير بدأت أعمالها يوم السبت الماضي، وانتهت من جميع كراسات الإجابة، ثم تولت بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيدا لتجهيز النتيجة للاعتماد من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
 

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