الصف الثالث الإعدادي.. من هنا| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في مصر

مع بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام بدأت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول في الظهور في كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، ويمكن الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة للحصول على شهادة النجاح.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

لينك الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2023

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2023 بنسبة نجاح بلغت 77.46%.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية محمد بحيري، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الإسماعيلية بلغ 26701 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 77.46%.

وتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 محافظة الإسماعيلية عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الإسماعيلية من هنا https://ismailia.moe.gov.eg/

البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة

كشف يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة، حيث أوضح أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 120،972 طالبا وطالبة للانتظام والمدارس، أدوا الامتحانات في 644 لجنة.

كما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية في محافظة البحيرة 1630 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 18 إدارة تعليمية، أما عدد طلاب مدارس الصم وضعاف السمع بلغ 39 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات في 4 لجان بإدارات كفر الدوار ودمنهور وشبراخيت وإيتاي البارود، وبلغ عدد الطلاب المكفوفين 15 طالبًا أدوا الامتحانات في لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.

وبخصوص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، وأشار الديب إلى أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة 2023 النهائية ستكون جاهزة للاعتماد من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

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فيما اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 من هنا eduserv.cairo.gov.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الاول

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية الترم الأول عبر الدستور من هنا

https://natiga.dostor.org/35/

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس الترم الأول عبر الدستور من هنـا https://natiga.dostor.org/36/

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الأول من هنـاhttp://www.gizaresult.com/