الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ عبر الدستور

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

يتصدر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول في محافظة كفر الشيخ محركات البحث بعد أن اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح 87.41%.

 رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ  عبر الدستور 

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب، تقدم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 في محافظة كفر الشيخ عبر الرابط المباشر التالي: 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2023

جاء إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

 كما اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول 

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و 281 طالباً وطالبة تغيب منهم 196طالباً، و حضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140 طالبًا، بنسبة 87.41%

بعد اعتمادها رسميًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفرالشيخ 2023

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 87.41%

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال بازينة، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

محافظ كفر الشيخ يهنئ  طلبة الإعدادية

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

 موعد الفصل الدراسي الثاني 2023 في المدارس 

وفي وقت سابق قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، والذي سيكون يوم 11 فبراير الجاري وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المعتمدة والمعلنة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. 

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رئيس التحرير

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