برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 الترم الأول

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف 2022 /2023 ، حيث يبحث طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف عن نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف عبر البوابة الإلكترونية بني سويف نتائج الامتحانات للاستعلام عن نتيجة الترم الأول.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف 2022

ويوفر الدستور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف 2022 برقم الجلوس دون الحاجة للدخول على البوابة الالكترونية بني سويف للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف من هنــــــا .

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البوابه الالكترونيه لجامعة بني سويف نتائج الامتحانات

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف اليوم، نتيجة نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف 2022 نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 76% لطلبة النظامي، و26% للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألفًا و121 للنظامي حضر منهم 55 ألفًا و661 طالبًا للنظامي.

تقدم لامتحان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 المنازل 735 حضر منهم 696 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 75.6%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 71.42%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 97% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

وأوضح محمد عبدالتواب، وكيل الوزارة، أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 84.02%، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 77.84%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 74.44%، وفي المركز الرابع اهناسيا بنسبة نجاح 73.04%، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 71.68%، فإدارة سمسطا بنسبة 71.13%، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 67.31%.