الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الشهادة الاعدادية .. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

ظهرت نتائج الامتحانات الشهادة الاعدادية في أغلب محافظات الجمهورية بعد أن اعتمدتها وزارة التربية والتعليم صباح اليوم وأعلنتها المدارس سواء على صفحاتها على الفيس بوك وداخل المدارس أيضًا والتي توفرها مجانًا لكل الطلاب . 

وتوفر الدستور لطلاب الشهادة الاعدادية نتائج الامتحانات في عدة محافظات تعرضها في التقرير التالي:

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفرالشيخ 

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة  الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ التي توفرها موقع الدستور برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي : 

https://natiga.dostor.org/37/ ، 

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83%

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76%

ثم اكتب رقم جلوس طالب الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ والكود الذي يظهر أمامه والضغط على كلمة بحث فتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفرالشيخ. 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف 

اعُتمدت اليوم نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف للترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023 ، بنسبة نجاح 76% لطلبة النظامي، و26% للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألفًا و121 للنظامي حضر منهم 55 ألفًا و661 طالبًا للنظامي.

وتوفر الدستور للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي 

https://natiga.dostor.org/39/

 

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وبلغت نسبة النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي العامة المهنية 75.6%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين محافظة بني سويف  71.42%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 97% الصف الثالث الإعدادي المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

 نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

اعتمدت منال عوض نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط، وتم توفير نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط  وفي المدارس مجانًا للطلاب. 

وتوفر جريدة الدستور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط  برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي: 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة  

اعتمد محافظ القاهرة اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة ووفرتها في المدارس وعبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة ، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة من خلال الضغط على الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/

ثم اختيار المرحلة الشهادة الإعدادية ثم الفصل الدراسي 2022-2023 ، ثم الفصل الدراسي الأول واضغط على البحث فتظهر نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القاهرة . 

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عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد برقم الجلوس فقط

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نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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