نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة الترم الأول

اُعتمدت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظ البحيرة من قبل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الأحد، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2022-2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة

وحصل الدستور على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة البحيرة عبر الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 من هنا https://natiga.dostor.org/40/

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة البحيرة الترم الاول عبر البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة

اقرأ ايضا

نسبة نجاح الشهادة الاعدادية 2022 محافظة البحيرة

بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية 2022 محافظة البحيرة المتقدمين لامتحان الترم الأول 112649 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 76.5%.

أوائل محافظة البحيرة الشهادة الإعدادية 2022

ونشت إدارة إدكو محافظة البحيرة أسماء أوائل الطلاب المقيدين بمدارسها على النحو التالي:

آلاء محمد سعد سعد، مدرسة زيتون الرسمية، بمجموع 139.5.

منة الله إبراهيم السيد محمد، مدرسة الزيتون الرسمية، بمجموع 139.

حنين فكري سعد حسنين سالم، مدرسة المعدية الإعدادية، بمجموع 138.5.

سلمى معوض محمد محمد، مدرسة زيتون الرسمية، بمجموع 138.5.

شهد الصافي فتحي عبدالعاطي، قرية 7، بمجموع 138.5.

أحمد فريد سعد عوض، مدرسة زيتون الرسمية، بمجموع 138.

إياد أسامة محمد محمد، مدرسة زيتون الرسمية، بمجموع 138.

حنين محمد وحيد محمد، مدرسة زيتون الرسمية، بمجموع 138.

منى عماد محمد أحمد، مدرسة السلام الرسمية، بمجموع 138.

جنة الله عماد عيد أبو المعاطي، مدرسة إدكو الإعدادية العامة بنات، بمجموع 138.

حبيبة سامي محمد راشد جعبوب، مدرسة إدكو الجديدة بنات، بمجموع 138.

هدى محمود علي محمد، مدرسة إدكو الجديدة بنات، بمجموع 138.

أحمد ياسر خميس محمد، مدرسة كوم الطواحين، بمجموع 138.

ويمكن الاطلاع على باقي القائمة تاليا، علما بأنه سيتم إضافة باقي الإدارات إن تم الإعلان عنها.

يبحث طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية 2023 محافظة البحيرة عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة البحيرة بالعبارات التالية: نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة بالاسم فقط، نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2022 ، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 برقم الجلوس ، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة بالاسم فقط، أوائل محافظة البحيرة الشهادة الإعدادية 2022 ، نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم البحيرة ، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة بالاسم ، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 .

تظلم الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة البحيرة

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات اعتباراً من يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، ولمدة 15 يومًا بمقر مركز الفتيات الرياضي أمام مضرب الأرز بدمنهور.